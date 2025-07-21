Mete Gazoz'un sevgilisi ortaya çıktı! Melike Ayvaz ile karesine beğeni yağdı

Tokyo 2020’de Türkiye’ye okçuluktaki ilk altın madalyayı kazandıran Mete Gazoz sosyal medya hesabından sevgilisiyle karesini paylaştı. Mete Gazoz ile Melike Ayvaz'ın karesine beğeni yağdı.

METE GAZOZ SEVGİLİSİ MELİKE AYVAZ İLE İLK KARESİNİ PAYLAŞTI

Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz, 2020 Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları'nda karışık takım kategorisinde bronz madalya maçında 4. oldu. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'da klasik yay bireysel finalinde İtalyan Mauro Nespoli'yi 6-4 yenen Mete Gazoz, altın madalya kazandı.

Başarıları kadar özel hayatı da merak edilen Mete Gazoz sevgilisiyle ilk karesini paylaştı. Mete Gazoz, sevgilisi Melike Ayvaz ile karesini kalp emojisiyle paylaştı. Mete Gazoz ile Melike Ayvaz'ın karesine büyük beğeni yağdı.

MELİKE AYVAZ KİMDİR?

Melike Ayvaz, grafik tasarımcı ve dijital sanatçı olarak tanınıyor. Minimalist portreler, çizgi roman esintili figürler ve dijital kolajlar üzerine çalışan Ayvaz, özellikle anime temalı projeleriyle dikkat çekiyor.