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 | Dilek Ulusan

Mete Gazoz'un sevgilisi ortaya çıktı! Melike Ayvaz ile karesine beğeni yağdı

Dünya Okçuluk Şampiyonu Mete Gazoz’un sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı. Mete Gazoz, uzun süredir beraber olduğu Melike Ayvaz ile çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak, aşkını ilan etti.

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Mete Gazoz'un sevgilisi ortaya çıktı! Melike Ayvaz ile karesine beğeni yağdı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
21.07.2025
saat ikonu 12:23
|
GÜNCELLEME:
21.07.2025
saat ikonu 12:23

Tokyo 2020’de Türkiye’ye okçuluktaki ilk altın madalyayı kazandıran sosyal medya hesabından sevgilisiyle karesini paylaştı. Mete Gazoz ile Melike Ayvaz'ın karesine beğeni yağdı.

METE GAZOZ SEVGİLİSİ MELİKE AYVAZ İLE İLK KARESİNİ PAYLAŞTI

Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz, 2020 Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları'nda karışık takım kategorisinde bronz madalya maçında 4. oldu. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'da klasik yay bireysel finalinde İtalyan Mauro Nespoli'yi 6-4 yenen Mete Gazoz, altın madalya kazandı.

Mete Gazoz'un sevgilisi ortaya çıktı! Melike Ayvaz ile karesine beğeni yağdı

Başarıları kadar özel hayatı da merak edilen Mete Gazoz sevgilisiyle ilk karesini paylaştı. Mete Gazoz, sevgilisi Melike Ayvaz ile karesini kalp emojisiyle paylaştı. Mete Gazoz ile Melike Ayvaz'ın karesine büyük beğeni yağdı.

Mete Gazoz'un sevgilisi ortaya çıktı! Melike Ayvaz ile karesine beğeni yağdı

MELİKE AYVAZ KİMDİR?

Melike Ayvaz, grafik tasarımcı ve dijital sanatçı olarak tanınıyor. Minimalist portreler, çizgi roman esintili figürler ve dijital kolajlar üzerine çalışan Ayvaz, özellikle anime temalı projeleriyle dikkat çekiyor.

Mete Gazoz'un sevgilisi ortaya çıktı! Melike Ayvaz ile karesine beğeni yağdı

Sıkça Sorulan Sorular

METE GAZOZ KAÇ YAŞINDA?
8 Haziran 1999 İstanbul doğumlu Mete Gazoz, Türk olimpik okçudur. İstanbul Okçuluk Gençlik ve Spor Kulübü sporcusudur. Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda ve 2023 Dünya Okçuluk Şampiyonası ile 2024 Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak Türk okçuluk tarihinin ilk Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu olmuştur.
ETİKETLER
#mete gazoz
#Altın_madalya
#Melike Ayvaz
#Tokyo Olimpiyatları
#Okçuluk
#Özel Hayat
#Magazin
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