Metin Akdülger Sandık Kokusu’ndan ayrıldı, kavga iddiası gündeme geldi

23 May 2024 10:43 - Güncelleme : 23 May 2024 10:43

Başrolünde Özge Özpirinçci, Metin Akdülger, Necip Memili ve Demet Akbağ gibi oyuncuların yer aldığı Sandık Kokusu dizisinde sezon finali ayrılık yaşadı. Metin Akdülgerin diziden ayrılmasının ardından kavga iddiaları gündeme geldi.

SANDIK KOKUSU'NDA KAVGA İDDİASI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Senaryo ile ilgili şikayetleri olan Metin Akdülger'in karakteriyle ilgili “Atilla bunu yapmaz” diyerek zaman zaman repliğini değiştiren oyuncuya babası Hasan’ı oynayan Uğur Yücel’in “Hasan da bunu yapmaz” diyerek çıkıştığı öne sürüldü. İki oyuncu arasında ortamın bir hayli gerildiği kulislerde konuşulmaya başlandı.

Metin Akdülger sosyal medya hesabından ayrılıkla ilgili “Hanımlar Beyler, Hayat büyülü anlarla ve bilinmezliklerle dolu bir macera. Atilla’da benim hayatımın en büyülü parçalarından biri. Onun bana yaşattığı anlar, tanıştırdığı ruhlar, yoldaşlar artık benim kalbimdeler, güvendeler. Hikayeler anlatıldıkça hayat bulur, hikaye anlatıcıları da hikayelerinde bulurlar kendi hayatlarını. Bana hayat veren Atilla’ya ve ona hayat veren tüm ekipteki dostlarıma kalpten minnet ve sevgilerimi iletmek istiyorum. Onları çok seviyorum ve özleyeceğim. Hikayemizi seven tüm izleyicilerimize, verdikleri büyük sevgi ve gösterdikleri anlayış için teşekkür ederim. 🖤💛” dedi.