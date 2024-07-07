Metin Akpınar'a şok üstüne şok! DNA testi sonuçlandı: İkinci kez baba oldu

07 Temmuz 2024 11:31 - Güncelleme : 07 Temmuz 2024 11:42

Bir düğme ile hayatı sonlandırıyor! Ölüm kapsüllerinin 'Tesla'sı kullanıma hazır

Bir düğme ile hayatı sonlandırıyor! Ölüm kapsüllerinin 'Tesla'sı kullanıma hazır

Usta oyuncu Metin Akpınar'ın geçtiğimiz yıllarda 2 kızı olduğu ortaya çıkmış ve mahkeme süreci başlamıştı. Akpınar'ın kızı olduğunu iddia eden Duygu Nebioğlu, DNA testi yaptırmış ve ünlü ismin kızı olduğu kanıtlanmıştı.

Nebioğlu'nun ardından ikiz kardeşi Sevgi Katkıcı da mahkeme yolunu tuttu. 21 yıl sonra Akpına'ın kızı olduğunu öğrenen Katkıcı, DNA testi yaptırdı.

BİR KIZI DAHA OLDU