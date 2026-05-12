Metin Akpınar’dan milyonluk hamle! Enerji şirketindeki hisselerini satışa çıkardı!

Türk tiyatro ve sinemasının usta ismi Metin Akpınar, bu kez iş dünyasına dair yaptığı bir hamleyle gündeme geldi. Akpınar, bir enerji şirketinde bulunan 476 bin 399 adet hissesini 8 milyon TL bedelle satışa çıkardı. Söz konusu gelişme, finans çevrelerinde ve magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı. Öte yandan Akpınar ismi, son dönemde Duygu Nebioğlu’nun açtığı babalık davası ve kazandığı 6 milyon TL’lik manevi tazminat kararıyla da sıkça gündeme gelmişti.

Metin Akpınar, bu kez sanat dünyasının dışında yaptığı bir yatırım kararıyla gündeme geldi. T24’te yer alan bilgilere göre Akpınar, enerji sektöründe faaliyet gösteren bir şirketteki önemli paylarını satışa çıkarma kararı aldı.

İddiaya göre usta oyuncunun elindeki yüz binlerce hisse için yaklaşık 8 milyon TL’lik bir gelir hedeflediği belirtiliyor. Bu adım, hem finans çevrelerinde hem de magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı. Akpınar’ın uzun yıllardır sadece sahne performanslarıyla değil, aynı zamanda yaptığı yatırımlarla da dikkat çektiği biliniyor.

Sanat hayatındaki güçlü kariyerinin yanı sıra ekonomik adımlarıyla da konuşulan Akpınar, zaman zaman farklı sektörlerdeki varlıklarıyla gündeme geliyor. Özellikle gayrimenkul ve arsa yatırımlarıyla ilgili iddialar, usta ismin finansal portföyüne dair merakı artırıyor.

Metin Akpınar'ın biyolojik kızı olarak tanınan Duygu Nebioğlu'na 6 Milyon TL manevi tazminat kazanmıştı. Baba kız arasında tazminat davası sürerken, Akpınar'ın yaptığı bu hamle sonrası Duygu Nebioğlu'nun vereceği tepki merak konusu oldu.

METİN AKPINAR KİMDİR?

Türk tiyatro ve sinema dünyasının en önemli isimlerinden Metin Akpınar, 2 Kasım 1941’de İstanbul’da dünyaya geldi. Eğitim hayatına İstanbul’da başlayan Akpınar, Pertevniyal Lisesi’nin ardından üniversite öğreniminde felsefe ve hukuk alanlarında eğitim aldı ancak bu bölümlerden mezun olmadı. Sanat hayatına 1950’li yılların sonunda amatör tiyatro çalışmalarıyla adım atan Akpınar, 1964 yılında profesyonel olarak sahneye çıktı. Ulvi Uraz Tiyatrosu’nda “Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım” adlı oyunla tiyatro kariyerine başlayan usta sanatçı, kısa sürede dikkatleri üzerine çekti.

1967 yılında Türkiye’nin ilk kabare tiyatrosu olan Devekuşu Kabare’nin kurucuları arasında yer aldı. Burada Zeki Alasya ile oluşturduğu ikili, Türk tiyatrosu ve sinema tarihinde unutulmaz bir yer edindi. Toplumsal içerikli mizah anlayışıyla sahneye farklı bir soluk getiren ikili, uzun yıllar birlikte birçok yapımda rol aldı.

Sinema kariyerine Ertem Eğilmez’in “Tatlı Dillim” filmiyle adım atan Akpınar, “Zeki-Metin” ikilisiyle sayısız yapımda yer aldı. 1990’lı yılların başında televizyon projeleriyle de izleyici karşısına çıktı. 1999 yılında “Propaganda” filmiyle birlikte kariyerinde yeni bir döneme girerek tek başına projelere yöneldi. 2000’li yıllarda da sinemaya devam eden sanatçı, “Abuzer Kadayıf” ve “Rus Gelin” gibi filmlerde rol aldı. Kariyeri boyunca birçok onur ödülüne layık görülen Akpınar, tiyatro ve sinema alanında Türkiye’nin en saygın isimlerinden biri olarak kabul ediliyor.