Metin Arolat son yolculuğuna uğurlandı! Armağan Çağlayan iddialara sert çıktı

23 Eylül 2024 15:31 - Güncelleme : 23 Eylül 2024 15:41

Sahnede kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Metin Arolat'ın cenazesi, düzenlenen törenin ardından Örnekköy Mezarlığı'na defnedildi. Armağan Çağlayan, Kuşum Aydın ve Işın Karaca gibi birçok ismin katıldığı cenaze törenin hıçkıra hıçkıra ağlayan Armağan Çağlayan, çıkan haberlere de sitem etti.

Metin Arolat​ için dün İstanbul​ Teşvikiye Camii​'nde cenaze töreni düzenlenmişti. Yönetmen ve şarkıcı Metin Arolat'ın cenazesi bugün de memleketi İzmir​'e getirildi. Ailesi ve sevenlerinin katılımıyla son yolculuğuna uğurlanan Metin Arolat'ın cenazesinde Armağan Çağlayan​, hıçkıra hıçkıra ağladı. Metin Arolat'ın yakın arkadaşı olan Armağan Çağlayan, çıkan haberlere de isyan etti.

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN GÖZYAŞLARI İÇİNDE SİTEM ETTİ

Metin Arolat'ın bilindik bir rahatsızlığı olmadığına belirten Armağan Çağlayan, çıkan haberlere sitem ederek, “Ölen öldü, arkasından polemiklere gerek yok. Bizim can arkadaşımız öldü. Metin, Türkiye müzik sektörünün kıymet taşı. Ama hiç kimse bunu fark etmiyor. Türk Pop Müziği, Metin'in çektiği kliplerle Türk Pop Müziği oldu. Eğer Metin olmasaydı, bugün bir Türk Pop Müziği endüstrisi bence olmazdı. Metin, içinde kötülük olmayan tek insan. Hiç kötülük bilmezdi. O yüzden bu piyasada hak ettiği yerde olmadı. Bizim piyasada hak ettiğiniz yerde olmak kötülük gerektirir. Son programda çok neşeliydi. Bana tişört hediye etti. Çok güldük, eğlendik. Birlikte tatile gidecektik, Ekim ayı için bilet almıştık” açıklamalarında bulundu.

IŞIN KARACA METİN AROLAT'I ANLATTI

Kariyerinde çok büyük bir öneme sahip olduğunu belirten şarkıcı Işın Karaca, “Müzikal görüntü, ne ararsan bir şey hazırlayacağım zaman Metin'i arayıp ‘ne düşünüyorsun Meto?' derdim. Onun görüşü çok önemli. Hepimiz için çok büyük bir kayıp. Çok sevilmenin bedeli bu. Yattığı yer hiçbir zaman incinmesin. Bu kadar değer verilmesi çok kıymetli. İnşallah hepimizin arkasından bu kadar iyi konuşan insan olsun. Başımız sağ olsun” diye belirtti.

METİN AROLAT'IN CENAZESİNE ÜNLÜ İSİMLER AKIN ETTİ

Törene Arolat'ın sanatçı arkadaşları televizyon yapımcısı Armağan Çağlayan, şarkıcı Işın Karaca, 'Kuşum Aydın' lakaplı Muharrem Aydın Uğurlular, Gökhan Keser, Özgür Çevik, oyuncu Alp Kırşan, ailenin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Taziyeleri Arolat'ın ablası Fatoş Alkan kabul etti.