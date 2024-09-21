Metin Arolat'ın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu! Demet Akalın'dan son veda: Çok kızgınım

21 Eylül 2024 10:21 - Güncelleme : 21 Eylül 2024 11:45

Şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat, sahne aldığı mekanda fenalaşarak hayatını kaybetti. Hastaneye ilk koşan şarkıcı Demet Sağıroğlu,"Yine rejim yapıyormuş. Herhalde kalbi kaldırmadı" açıklamasını yaptı. Haberi alan ünlü isimler büyük şok geçirirken, Seda Bakan, "Gerçekten mi?" diyerek yaşadığı şaşkınlığı paylaştı.

ünlü şarkıcı​ Metin Arolat Kozyatağı​'nda sahne aldığı mekanda hayatını kaybetti. 52 yaşında hayatını kaybeden Metin Arolat'ın kalp krizi​ geçirdiği ortaya çıkarken, ünlü ismin yakın arkadaşı Demet Sağıroğlu, Metin Arolat'ın diyet yaptığını ve bu sebeple kalbinin kaldıramamış olabileceğini söyledi. Ünlü isimler haberi alır almaz hastaneye koşarken, Seda Bakan, Çağla Şıkel, Demet Akalın gibi isimler de üzüntülerini dile getirdi.

SEDA BAKAN

"Gece 2 de öğrendiğimden beri şoktayım. Seni çok seviyorum Metin...Anneciğine kavuştun. Allah mekanını cennet etsin" dedi.

DEMET AKALIN

"Cok kızgınım neden gitmedin kolun uyuşunca hastaneye ahhh Metom. Yine hızlıca çekecektik hani reklamımızı. İnanamıyorum ben gittiğine…"Hırkam sizde kalmış" dedin nerden bilicekdik o hırkanın yadigar kalicagini nur içinde yat " dedi.

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN

Armağan Çağlayan, yakın arkadaşının ölümü sonrası büyük üzüntü yaşayan isimlerden bir oldu. Peş peşe sosyal medyada paylaşım yapan Armağan Çağlayan, "Öyle zor ki..." dedi.

ÇAĞLA ŞIKEL

Çağla Şıkel de sanat dünyasına girdiğinden beri birlikte çalıştığı Metin Arolat'ın ölüm haberiyle yıkıldı. Sosyal medya hesabından video yayınlayan Çağla Şıkel, "Bu kısacık videoda o kadar çok güzel yıllar var ki.." dedi.

EDA ECE

"Ah haberi gördüm çok üzüldüm. Çok erken bir veda, üzdün bizi sevenlerin seni çok özleyecek." dedi.

REYHAN KARACA

Şarkıcı Reyhan Karaca, acı haberi Arolat ile fotoğrafını paylaşarak duyurdu. Karaca "Yaktın içimi Metin. Mekanın cennet olsun, inanamıyorum hala" notunu düştü.

METİN AROLAT KİMDİR, NEDEN ÖLDÜ?

Şarkıcı​, reklamcı ve yönetmen Metin Arolat yaşamını yitirdi. Akşam saatlerinde Kozyatağı​'nda bulunan bir otelde sahne alan Arolat aniden fenalaşarak yere yığıldı. Kalp masajı yapılan şarkıcı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 52 yaşındaki Arolat'ın kalp krizi​ geçirdiği belirtildi. Arolat kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.