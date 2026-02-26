Metin Özülkü korkuttu! Eşi Eda Özülkü son sağlık durumunu paylaştı

Metin Özülkü ile Eda Öülkü çifti, 1988 yılında evlendi ve çift 15 yıl sonra ikiz bebeklerini kucaklarına aldı. Aramadın Aylardır, Sevgi Çiçekleri, Seninle Olmak Var Ya gibi şarkılarla tanınan Metin Özülkü sevenlerini korkuttu. Eda Özülkü, eşi Metin Özülkü'nün ameliyat olduğunu duyurdu.

METİN ÖZÜLKÜ AMELİYAT OLDU

Yıllardır ötelediğimiz ufak bir problemimiz vardı, sonunda karar verdik ve ameliyatımızı olduk .Her şey gayet yolunda🙏 başta Prof. Dr Erden Ertürer olmak üzere tüm hastane hekimleri ve personeline sonsuz şükranlarımızı sunarız. Robotik cerrahi ile büyük bir titizlikle gerçekleştirdikleri protez ameliyatı son derece başarılı ve sorunsuz" dedi.

METİN ÖZÜLKÜ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

15 Temmuz 1962 doğumlu Metin Özülkü, Erol Büyükburç ve Edip Akbayram orkestralarında enstrüman çaldı. Sahte Gülücük adıyla ilk solo albümünü 1982 yılında yayınladı. Metin Özülkü, kendisi gibi müzisyen olan Eda Özülkü ile evlidir ve Volkan ve Baran adlı ikiz çocukları vardır.

METİN ÖZÜLKÜ ŞARKILARI!