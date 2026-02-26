Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Metin Özülkü korkuttu! Eşi Eda Özülkü son sağlık durumunu paylaştı

Sanatçı Metin Özülkü ameliyat oldu. 63 yaşındaki Metin Özülkü'nün son sağlık durumunu ise eşi Eda Özülkü paylaştı. Eda Özülkü, "Yıllardır ötelediğimiz ufak bir problemimiz vardı, sonunda karar verdik ve ameliyatımızı olduk" dedi.

Metin Özülkü korkuttu! Eşi Eda Özülkü son sağlık durumunu paylaştı
Haber Merkezi
26.02.2026
26.02.2026
Metin Özülkü ile Eda Öülkü çifti, 1988 yılında evlendi ve çift 15 yıl sonra ikiz bebeklerini kucaklarına aldı. Aramadın Aylardır, Sevgi Çiçekleri, Seninle Olmak Var Ya gibi şarkılarla tanınan Metin Özülkü sevenlerini korkuttu. Eda Özülkü, eşi Metin Özülkü'nün olduğunu duyurdu.

METİN ÖZÜLKÜ AMELİYAT OLDU

Yıllardır ötelediğimiz ufak bir problemimiz vardı, sonunda karar verdik ve ameliyatımızı olduk .Her şey gayet yolunda🙏 başta Prof. Dr Erden Ertürer olmak üzere tüm hastane hekimleri ve personeline sonsuz şükranlarımızı sunarız. Robotik cerrahi ile büyük bir titizlikle gerçekleştirdikleri protez ameliyatı son derece başarılı ve sorunsuz" dedi.

Metin Özülkü korkuttu! Eşi Eda Özülkü son sağlık durumunu paylaştı

METİN ÖZÜLKÜ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

15 Temmuz 1962 doğumlu Metin Özülkü, Erol Büyükburç ve Edip Akbayram orkestralarında enstrüman çaldı. Sahte Gülücük adıyla ilk solo albümünü 1982 yılında yayınladı. Metin Özülkü, kendisi gibi müzisyen olan Eda Özülkü ile evlidir ve Volkan ve Baran adlı ikiz çocukları vardır.

Metin Özülkü korkuttu! Eşi Eda Özülkü son sağlık durumunu paylaştı

METİN ÖZÜLKÜ ŞARKILARI!

  • 1982: Sahte Gülücük
  • 1983: Şarkılarla Abdülkadir
  • 1992: Aşkım İçin
  • 1997: Aşk Masalı
  • 1999: Böyle Aşk Olmaz(Eda Özülkü ile)
  • 2005: Hayat Başladı
  • 2010: Issız Ada(Eda Özülkü'yle)
#müzik
#ameliyat
#sanatçı
#Metin Özülkü
#Eda Özülkü
#Magazin
