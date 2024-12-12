Metin Şen ve Aslı Gümüşel'in Özlem Cankurtaran’ın cenazesinde panik anları! Köşe kapmaca oynadılar

12 Aralık 2024 16:16 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 16:17

Ali Şen İle Aslı Gümüşel 23 yıllık evliliğini bitirmiş ve çift geçtiğimiz yıl anlaşmalı olarak boşandı. İki çocukları bulunan eski eşler Metin Şen ile Aslı Gümüşel Özlem Cankurtaran'ın cenazesinde kameraları görünce panik yaptı.

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Göğüs Cerrahi Uzmanı Dr. Özlem Cankurtaran 54 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü isimler cenaze törenine akın ederken, katılanlar arasında geçtiğimiz yıl boşanan Aslı Gümüşel ile Metin Şen de vardı. Cenazeye birlikte gelen Metin şen ve Aslı Gümüşel kameraları karşısında görünce büyük panik yaşadı.

ASLI GÜMÜŞEL İLE METİN ŞEN'İN PANİK ANLARI

Geçtiğimiz yıl boşanan Metin Şen ve Aslı Gümüşel, Özlem Cankurtaran’ın cenazesine birlikte geldiler. Görüntü alındığını fark eden ikili hızlıca birbirinden uzaklaşarak aynı kadraja girmemek için büyük çaba sarf etti.

Daha önce dostça ayrıldıklarını belirten Aslı Gümüşel ile Metin Şen, Dr. Özlem Cankurtaran'ın cenaze törenine birlikte geldi. Araçlarından inen Aslı Gümüşel ile Metin Şen karşılarında kameraları görünce neye uğradığını şaşırdı. Aslı Gümüşel, kameraları görür görmez Metin Şen'den uzaklaştı ve kameralara selam verdi.