Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Metin Şentürk kardeşi Bayram Şentürk’ü son yolculuğuna uğurladı

Metin Şentürk, uzun süredir kanser tedavisi gören kardeşi Bayram Şentürk'ü kaybetti. Ünlü sanatçı Metin Şentürk, kardeşini bugün son yolculuğuna uğurladı.

KAYNAK:
|
GİRİŞ:
23.08.2025
saat ikonu 15:21
|
GÜNCELLEME:
23.08.2025
saat ikonu 15:35

Ünlü sanatçı Metin Şentürk'ün kardeşi Bayram Şentürk, 11 aylık mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. Şentürk, kardeşini bugün Fatih Camii'nde kılınan namazının ardından son yolculuğuna uğurladı.

METİN ŞENTÜRK'ÜN ACI GÜNÜ

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Metin Şentürk, kardeşi Bayram Şentürk'ün vefatıyla büyük bir acı yaşadı. Yaklaşık 11 aydır kanser tedavisi gören Bayram Şentürk, tüm müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti. Metin Şentürk, acı haberi sosyal medya hesabından "Ailemizin kıymetlisi Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur" sözleriyle duyurdu.

Metin Şentürk kardeşi Bayram Şentürk’ü son yolculuğuna uğurladı

Kardeşi Bayram Şentürk için bugün öğle namazını takiben Fatih Camii'nde cenaze namazı kılındı. Ardından Kozlu Mezarlığı'na defnedildi.

Metin Şentürk kardeşi Bayram Şentürk’ü son yolculuğuna uğurladı

Metin Şentürk, kardeşinin hastalığını geçtiğimiz Temmuz ayında ilk kez kamuoyuyla paylaşmış ve sosyal medyada yayımladığı duygusal bir video ile takipçilerinden dua istemişti. Videoda, kardeşinin durumunun ağırlaştığını belirterek şu ifadeleri kullanmıştı, "11 aydır kardeşimle birlikte kanser gibi zorlu bir hastalığa karşı direniyoruz. Şu an hastanedeyiz, acıları oldukça yoğun. Ben duanın gücüne inanan biriyim. Bu yüzden siz dostlarımdan, kardeşimin bu ağır süreci daha az acıyla atlatabilmesi için dua rica ediyorum." demişti.

Metin Şentürk kardeşi Bayram Şentürk’ü son yolculuğuna uğurladı
#ölüm
#kanser
#cenaze
#türk müziği
#Metin Şentürk
#Bayram Şentürk
#Magazin
