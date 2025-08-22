Metin Şentürk'ün acı günü! Kardeşi Bayram Şentürk hayatını kaybetti

Sitem, Allah Biliyor, Yaktın Beni gibi şarkılarla sevilen Metin Şentürk, geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından yaklaşık 1 yıldır kanser tedavisi gören kardeşi için dua istemişti. Metin Şentürk bugün ise kardeşinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

METİN ŞENTÜRK'ÜN KARDEŞ ACISI

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Metin Şentürk, "Ailemizin kıymetlisi kardeşimiz Bayram Şentürk 11 ay süren yaşam mücadelesi sonucunda hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenaze namazı 23.08.2025 cumartesi öğle namazını takiben Fatih camiinde kılınacak olup, cenazesi Kozlu mezarlığına defnedilecektir" notunu düştü.

Metin Şentürk geçtiğimiz hafta yayınladığı videoda, "Hayat bazen hepimizi farklı acılarla sınayabiliyor. 11 aydır kardeşimle amansız kanser hastalığıyla büyük bir mücadele göstererek savaştık. Ancak şimdi hastanedeyiz, acıları yoğun. Kardeşimi bu acılardan duanın gücünün de kurtaracağına çok inananlardanım. Hepinizden acısının dinmesi için dua bekliyorum. Allah dualarınızı kabul etsin. Allah hepinizden razı olsun" demişti.