Metin Şentürk'ün evi icra yoluyla satışa çıkarılacak!

10 Temmuz 2024 14:24 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 14:26

Ünlü şarkıcı Metin Şentürk'ün Emirgan'daki lüks villası eski eşi Fulya Kalkavan'ın alacaklı olması nedeniyle satışa çıkacak. Villanın belirlenen muhammen bedeli 62 milyon TL olarak açıklanırken, yapılacak olan satış iki gün sonra gerçekleştirilecek.

METİN ŞENTÜRK'ÜN İCRADAN EVİ SATILIYOR

MedyaRadar’dan Ercan Öztürk’ün haberine göre, 2014 yılında Fulya Kalkavan ile boşanan Metin Şentürk'ün Emirgan'daki villası satışa çıkacak. İki ismin boşanma sürecinde mahkeme, Şentürk'e 150 bin lira tazminat ve aylık 5 bin lira yoksulluk nafakası ödenmesine hükmetmişti. Olay sonrası mahkeme Şentürk'ün 4 milyon 337 bin 793 lira katılma alacağını 2015 yılından itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte eski eşine ödemesine hükmetti. Alacaklarını tahsil edemeyen Kalkavan, Şentürk'e haciz işlemi başlattı.

VİLLANIN BEDELİ DUDAK UÇUKLATTI

İstanbul Gayrimenkul Satış İcra Müdürlüğü, Sarıyer ilçesi Mirgün mahallesindeki 621 ada, 99 parselde bulunan ve 502 metrekare alana sahip villa için 62 milyon TL muhammen bedel belirledi. Villa, 11 Temmuz 2024 tarihinde açık artırma usulüyle satışa sunulacak ve ihale başlangıç fiyatı 31 milyon 25 bin TL olarak belirlendi.







