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 | Dilek Ulusan

Metroda görüntülenen Müjde Ar, son sağlık durumunu anlattı

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Müjde Ar, geçtiğimiz günlerde kaza geçirmiş ve hastanede tedavi altına alınmıştı. Metroda görüntülenen Müjde Ar, son sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

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KAYNAK:
|
GİRİŞ:
17.03.2025
saat ikonu 16:30
|
GÜNCELLEME:
17.03.2025
saat ikonu 16:37

1980'li yıllarda rol aldığı filmlerle adını geniş kitlelere duyuran Müjde Ar, sevenlerini korkuttu. Müjde Ar ile eski Kültür Bakanı Mehmet Ercan Karakaş’ın içerisinde bulunduğu lüks araç özel halk otobüsü ile çarpıştı. Hastanede tedavi altına alınan Müjde Ar, 20 gün sonra metroda görüntülendi.

MÜJDE AR METRODA! HERKES ŞAŞTI KALDI

Sağ dizinde çarpmaya bağlı ödem ve şişlik tespit edilen Ar, yaklaşık 20 gün sonra Nişantaşı'nda ortaya çıktı. Nişantaşı'na gelmek için metroyu kullanan oyuncu, etraftakilerin meraklı bakışlarıyla yolculuk etti. Mütevazi tavırlarıyla dikkat çeken Ar, metronun kalabalık olması nedeniyle 2-3 durak ayakta yolculuk yaptı.

Diş tedavisi için Nişantaşı'na geldiğini belirten Ar, "Trafik yüzünden sık sık toplum taşıma kullanıyorum. Sarıyer'den Nişantaşı'na gitmek metroyla çok kolay oluyor. O yüzden trafik problemi yerine metroyla gidip-geliyorum" dedi. Sağlığını iyi olduğunu belirten sanatçı, "Kazadan sonra ilk kez evden çıktım" diye konuştu.

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Sıkça Sorulan Sorular

MÜJDE AR KAÇ YAŞINDA?
21 Haziran 1954 doğumlu Müjde Ar, Söz yazarı ve tiyatro oyuncusu Aysel Gürel ile gazeteci Vedat Ebrem'in (Akın) ilk çocuğu olarak dünyaya geldi, oyuncu Mehtap Ar'ın ablasıdır. , Halid Ziya Uşaklıgil'in ünlü romanının ilk televizyon uyarlaması olan 1975 tarihli Aşk-ı Memnu dizisindeki "Bihter" rolüyle bir anda şöhret oldu ve sinemaya geçti.
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