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Michael Jackson filmi için geri sayım başladı! Benzerliği görenler şaştı kaldı

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
06 May 2024 16:25 - Güncelleme : 06 May 2024 16:41
Michael Jackson filmi için geri sayım başladı! Benzerliği görenler şaştı kaldı

Ünlü şarkıcı Michael Jackson’ın hayatının anlatıldığı film Popun Kralı’nın çekimleri başladı. Başrolünde usta ismin yeğeni Jaafar Jackson oynarken benzerliği sosyal medyada dikkat çekti.

İkonik şarkıcı Michael Jackson'ın hayatının anlatıldığı film, 18 Nisan 2025'te vizyona girecek. Çekimleri başlayan filmde, ünlü sanatçıyı yeğeni oynarken, benzerliği sosyal medyayı salladı. 

MICHAEL JACKSON'IN HAYATI FİLM OLUYOR 

Michael Jackson'ın hayatını anlatan filmde 'Popun Kralı'nı, yeğeni Jaafar Jackson oynuyor. Çekimler devam ederken filmden kareler sosyal medyayı salladı. Los Angeles'ta devam eden çekimlerde 27 yaşındaki oyuncu, Michael Jackson'a benzerliği dikkatlerden  kaçmadı. 

Michael Jackson filmi için geri sayım başladı! Benzerliği görenler şaştı kaldı - 1. Resim

Michael Jackson filmi için geri sayım başladı! Benzerliği görenler şaştı kaldı - 2. Resim

Kaynak: TGRT Haber
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