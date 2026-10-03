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Magazin
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.10.2026
saat ikonu 14:56
|
GÜNCELLEME:
03.10.2026
saat ikonu 14:56

Midyeci Ahmet evlendi! Düğün sonrası restoranında büyük sürpriz

Restoran sahibi Midyeci Ahmet, geçtiğimiz aylarda evlenmek istediğini ifade eden bir paylaşım yaptıktan sonra gündeme bomba gibi düşmüştü. Yayınladığı video da kriterlerini tek tek sayan Midyeci Ahmet, evlendi. Düğün sonrası müşterilerine yaptığı büyük sürpriz çok konuşuldu. İşte detaylar…

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
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Midyeci Ahmet evlendi! Düğün sonrası restoranında büyük sürpriz
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.10.2026
saat ikonu 14:56
|
GÜNCELLEME:
03.10.2026
saat ikonu 14:56

Ünlü işletmeci Midyeci Ahmet, geçtiğimiz günlerde evlilik için ilan vermişti ve kriterlerini tek tek saymış gündemdekini yerini almıştı. O görüntüler gündeme bomba gibi düşmüştü. Ünlü isim kısa süre de talibini bularak dünyaevine girdi. Düğün sonrası restoranında müşterileri için büyük bir sürpriz yapan Midyeci Ahmet, 10 gün boyunca her şeyin bedava olacağını söyledi.

MİDYECİ AHMET EVLENDİ!

Ünlü işletmeci Midyeci Ahmet, geçtiğimiz aylarda evlenmek istediğini duyurmuştu. Sosyal medyasından yapmış olduğu paylaşım da kriterlerini de sayan Midyeci Ahmet, kısa süre de talibini bularak evlilik için ilk adımları atmıştı.

Midyeci Ahmet evlendi! Düğün sonrası restoranında büyük sürpriz

Uzun bir süre önce boşandığını belirten ünlü işletmeci, evlilik konusunda ciddi olduğunu ifade etmiş, hayatını birleştireceği kişi de burç uyumuna önem verdiğini söylemişti. Diğer bir yandan ise midye ve kokoreç, hayvanları ve köy hayatını sevmesini istediğini de ifade etmişti.

Midyeci Ahmet evlendi! Düğün sonrası restoranında büyük sürpriz

Tüm bunların ardından iki ay sonra aradığı kısmeti bulduğu ortaya çıkan Midyeci Ahmet’in Eylül ayında kız istemeye gittiği biliniyordu. Şimdiler de ise evlilik haberleriyle gündeme gelen ünlü işletmeci, müşterilerine yaptığı sürprizle dikkatleri üzerine çekti.

Midyeci Ahmet evlendi! Düğün sonrası restoranında büyük sürpriz

DÜĞÜN SONRASI RESTORANINDA BÜYÜK SÜRPRİZ: HER ŞEY BEDAVA

Evlilik haberleriyle gündeme bomba gibi düşen ünlü işletmeci Midyeci Ahmet, geçtiğimiz günlerde eşiyle birlikte kendi şubesinde görülmesinin ardından daha önce verdiği bir sözle tekrardan gündem oldu. Midyeci Ahmet, evlilik ilanını yayınladıktan sonra restoranında her şeyin bedava olacağını belirtmişti.

Midyeci Ahmet evlendi! Düğün sonrası restoranında büyük sürpriz

Midyeci Ahmet, “Bu video sayesinde hayırlı bir imza atılırsa 10 gün 10 gece boyunca Akaretler şubemizde her şey ücretsiz olacaktır.” demişti.

Midyeci Ahmet evlendi! Düğün sonrası restoranında büyük sürpriz

MİDYECİ AHMET KİMDİR?

Midyeci Ahmet olarak tanınan Ahmet Çiçek, küçük yaşlardan beri midye satışı yapmasıyla biliniyor. Yıllar içinde kendi markasını kuran Midyeci Ahmet, Türkiye’nin birçok yerine şubelerini açarak kamuoyunda yer alıyor. İzmir doğumlu olan Midyeci Ahmet, şimdilerde 52 yaşındadır.

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ETİKETLER
#kokoreç
#midye
#Midyeci Ahmet
#Ahmet Çiçek
#Akaretler
#Magazin
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