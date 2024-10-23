Milli Voleybolcu İlke Naz Hoş TGRT Haber'e konuştu! "Ölmek istemiyorum"

23 Ekim 2024 14:15 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 14:46

Mersin'in Tarsus ilçesinde 20 yaşındaki Paravolley A Milli Voleybol Takımı oyuncusu İlke Naz Hoş, babasından şiddet gördüğünü ifade ederek, "Dayak, şiddet, tehdit ve hakaretlere maruz kalıyorum. Ben ölmek istemiyorum" demişti. Bugün ise TGRT Haber ekranında yayınlanan Pınar Ergüner ile Haberin İçinden programına konuk olan İlke Naz, yaşadığı dehşeti anlattı.

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Mersin'in Tarsus​ ilçesinde 20 yaşındaki Paravolley A Milli Voleybol​ Takımı oyuncusu İlke Naz Hoş, babasının şiddetinden kurtulmak için sosyal medyadan yardım istemesiyle gündeme geldi. Hoş, yaşananları anlatırken, babasının son olarak hem aracına hem de iş yerine saldırdığını belirterek şikayetçi oldu.

MİLLİ VOLEYBOLCU İLKE NAZ TGRT HABER'DE

TGRT Haber ekranında yayınlanan, Pınar Ergüner'in sunumuyla ekrana gelen Haberin İçinden programına konuk olan Milli Voleybolcu İlke Naz Hoş babasının uzun süredir psikolojik tedavi gördüğünü belirterek yaşadığı korku dolu anlarını anlattı. Milli Voleybolcu İlke Naz, "3 gün sonra bu adam gelecek. Ben yetkililerden tedavisi için yardım bekliyorum" dedi. Okula bile gidemediğini belirten A Milli Voleybol Takımı oyuncusu İlke Naz Hoş, "10 yıldır bunu çekiyoruz. Onun yüzünden okula bile gidemedik." dedi.

Pınar Ergüner, dün kanala başvuran Milli Voleybolcu İlke Naz Hoş'un kendisine dinlettiği ses kayıtlarına ilk başta inanamadığını dile getirdi. Küfürleri kendi kızına ettiğini anladığı anı anlatan Pınar Ergüner, "Kanım dondu" dedi.

İLKE NAZ HOŞ KİMDİR?

Mersin'in Tarsus ilçesinde 20 yaşındaki Paravolley A Milli Voleybol Takımı oyuncusu İlke Naz Hoş, küçük yaşlardan itibaren çalışmaya başladı. Babasından şiddet gördüğünü belirten İlke Naz Hoş, Suç duyurusu için adliyeye giden İlke Naz Hoş gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ben kötü bir şey yapmıyorum, ekmeğimin peşindeyim. Babamın da 2 yıldır yasal vasi danışmanıyım. Kendisi kumar bağımlısı olan bir insan.800 bin dolar para kaybetti. 10 yıldır da çalıştığımı elimden alıyor, üniversiteyi kazandım gitmeme izin vermedi." dedi.