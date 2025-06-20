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 | Dilek Ulusan

Million Dollar Beach House oyuncusu otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti

Netflix'in popüler dizisi Million Dollar Beach House yapımında rol alan Sara Burack, Hamptons'da bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. 40 yaşındaki Burack, Hampton Bays yolunda baygın halde bulundu ve kurtarılamadı.

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Million Dollar Beach House oyuncusu otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
20.06.2025
saat ikonu 16:36
|
GÜNCELLEME:
20.06.2025
saat ikonu 16:36

Netflix'te yayınlanan Million Dollar Beach House adlı dizinin ünlü ismi Sara Burack, ABD'nin Hamptons bölgesinde bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı ve hayatını kaybetti. Olayın ardından polis, kazaya karışan aracı ve sürücüyü bulmak için geniş çaplı bir arama başlattı.

SARA BURACK HAYATINI KAYBETTİ

40 yaşındaki Burack, Perşembe günü öğleden sonra Hampton Bays yolunda baygın halde bulundu. Yetkililer hemen olay yerine gelerek müdahale etti ancak Burack kurtarılamadı. Polis, kazaya karışan aracın ne tür bir araç olduğunu ve sürücünün kimliğini henüz belirleyemedi.

Million Dollar Beach House oyuncusu otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti

Nest Seekers'ın Hamptons bölge müdürü Geoff Gifkins, "Ailesi ve yakın arkadaşları için çok büyük bir kayıp. Onların yanında olduğumuzu belirtmek isterim," dedi.

Bir yakın arkadaşı ve emlak danışmanı Paulette Corsair ise Sara'yı, yardımsever ve iyi kalpli biri olarak tanımladı. "Sara, insanlara gerçekten değer veren, çalışkan ve sevilen biriydi," diye konuştu.

Million Dollar Beach House oyuncusu otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti
ETİKETLER
#ara ba kazası
#araba kazası
#Sara Burack
#Million Dollar Beach House
#Trajedya
#Hamptons
#Ölümü
#Magazin
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