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'Mimar Selim Bey'den yıllar sonra itiraf geldi: Yaptığım evlere gitmekten korkuyorum 

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
21 Temmuz 2024 19:30 - Güncelleme : 21 Temmuz 2024 19:34
&#039;Mimar Selim Bey&#039;den yıllar sonra itiraf geldi: Yaptığım evlere gitmekten korkuyorum 

Bir dönem TV yayıncılığına damga vuran programı ile sosyal medyanın gündemi olan Selim Yuhay'dan (Mimar Selim Bey) yıllar sonra itiraf geldi. Yuhay, katıldığı bir programda mimarlığını yaptığı evlere gitmekten korktuğunu söyledi.

Sosyal medyada Mimar Selim Bey olarak bilinen ve internet meme'lerine konu olan Mimar Selim Yuhay, katıldığı YouTube yayınında dikkat çeken itiraflarda bulundu. 

'Mimar Selim Bey'den yıllar sonra itiraf geldi: Yaptığım evlere gitmekten korkuyorum  - 1. Resim

Evim Şahane programında yaşadıklarını anlatan Selim Yuhay, kendisi için yapılan editleri izledi. Yaptığı evlere girmekten korktuğunu ifade eden Mimar Selim Bey, "Yaptığım evlere gitmekten korkuyorum. Belki yanlış bir şey yapmışızdır, tavan düşmüştür" dedi. 

'Mimar Selim Bey'den yıllar sonra itiraf geldi: Yaptığım evlere gitmekten korkuyorum  - 2. Resim

"SATIR İLE KOVALANDIM"

Programın bir bölümünde satır ile kovalandığını söyleyen Selim Yuhay, "Bir bölümde ise satır ile kovalandım ve balkondan atlamak zorunda kaldım" dedi. 

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Kaynak: tgrthaber.com
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