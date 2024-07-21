'Mimar Selim Bey'den yıllar sonra itiraf geldi: Yaptığım evlere gitmekten korkuyorum 

21 Temmuz 2024 19:30 - Güncelleme : 21 Temmuz 2024 19:34

Dünyanın en değerlileri arasında ama gizemi mimarla mezara girdi! 141 yıldır çözülemeyen sır

Dünyanın en değerlileri arasında ama gizemi mimarla mezara girdi! 141 yıldır çözülemeyen sır

Sosyal medyada Mimar Selim Bey olarak bilinen ve internet meme'lerine konu olan Mimar Selim Yuhay, katıldığı YouTube yayınında dikkat çeken itiraflarda bulundu.

Evim Şahane programında yaşadıklarını anlatan Selim Yuhay, kendisi için yapılan editleri izledi. Yaptığı evlere girmekten korktuğunu ifade eden Mimar Selim Bey, "Yaptığım evlere gitmekten korkuyorum. Belki yanlış bir şey yapmışızdır, tavan düşmüştür" dedi.

"SATIR İLE KOVALANDIM"

Programın bir bölümünde satır ile kovalandığını söyleyen Selim Yuhay, "Bir bölümde ise satır ile kovalandım ve balkondan atlamak zorunda kaldım" dedi.