Mina Başaran'ın kutlamasına son anda katılmamıştı! Kazadan kurtuldu, anne oldu

10 Haziran 2024 14:51 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 14:53

Başaran Holding'e ait özel jet 11 Mart 2018'de İran'da düştü. Uçak içinde bekarlığa veda partisinden dönen Mina Başaran ve 7 arkadaşı ile 3 mürettebat hayatını kaybetti. Kutlamaya davetli olan Burcu Delibalta, Selen Somer ve Sevgi Akyol ise çeşitli nedenlerle katılmamıştı.

MİNA BAŞARAN'IN KUTLAMASINA SON ANDA KATILMAMIŞTI

Nazlı Sabancı, o dönem 'Küçük uçak korkum var' diyerek kutlamaya katılmayan Burcu Delibalta'nın kızının dünyaya geldiğini duyurdu. Delibalta, kazayı öğrendiğinde hastaneye kaldırılmış ve büyük üzüntü yaşamıştı.