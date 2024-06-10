Tgrt Haber
Haberler>Magazin>Mina Başaran'ın kutlamasına son anda katılmamıştı! Kazadan kurtuldu, anne oldu

Mina Başaran'ın kutlamasına son anda katılmamıştı! Kazadan kurtuldu, anne oldu

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
10 Haziran 2024 14:51 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 14:53
Mina Başaran&#039;ın kutlamasına son anda katılmamıştı! Kazadan kurtuldu, anne oldu

Dubai’de Başaran Holdin’e ait özel jetle bekarlığa veda partisine giden Mina Başaran ve 7 arkadaşı 11 Mart 2018’de İran’da jetin düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Küçük uçak korkum var' diyerek son anda kutlamaya gitmeyen Burcu Delibalta Demirci kazadan 6 yıl sonra anne oldu.

Başaran Holding'e ait özel jet 11 Mart 2018'de İran'da düştü. Uçak içinde bekarlığa veda partisinden dönen Mina Başaran ve 7 arkadaşı ile 3 mürettebat hayatını kaybetti. Kutlamaya davetli olan Burcu Delibalta, Selen Somer ve Sevgi Akyol ise çeşitli nedenlerle katılmamıştı. 

MİNA BAŞARAN'IN KUTLAMASINA SON ANDA KATILMAMIŞTI 

Nazlı Sabancı, o dönem 'Küçük uçak korkum var' diyerek kutlamaya katılmayan Burcu Delibalta'nın kızının dünyaya geldiğini duyurdu. Delibalta, kazayı öğrendiğinde hastaneye kaldırılmış ve büyük üzüntü yaşamıştı. 

Mina Başaran'ın kutlamasına son anda katılmamıştı! Kazadan kurtuldu, anne oldu - 1. Resim

Kaynak: TGRT Haber
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...