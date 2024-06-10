Mina Başaran'ın kutlamasına son anda katılmamıştı! Kazadan kurtuldu, anne oldu
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
10 Haziran 2024 14:51 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 14:53
Dubai’de Başaran Holdin’e ait özel jetle bekarlığa veda partisine giden Mina Başaran ve 7 arkadaşı 11 Mart 2018’de İran’da jetin düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Küçük uçak korkum var' diyerek son anda kutlamaya gitmeyen Burcu Delibalta Demirci kazadan 6 yıl sonra anne oldu.
Başaran Holding'e ait özel jet 11 Mart 2018'de İran'da düştü. Uçak içinde bekarlığa veda partisinden dönen Mina Başaran ve 7 arkadaşı ile 3 mürettebat hayatını kaybetti. Kutlamaya davetli olan Burcu Delibalta, Selen Somer ve Sevgi Akyol ise çeşitli nedenlerle katılmamıştı.
MİNA BAŞARAN'IN KUTLAMASINA SON ANDA KATILMAMIŞTI
Nazlı Sabancı, o dönem 'Küçük uçak korkum var' diyerek kutlamaya katılmayan Burcu Delibalta'nın kızının dünyaya geldiğini duyurdu. Delibalta, kazayı öğrendiğinde hastaneye kaldırılmış ve büyük üzüntü yaşamıştı.
Kaynak: TGRT Haber