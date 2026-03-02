Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Magazin
 Ebrar Oral

Minik Serçe Sezen Aksu'dan Veliaht dizisine büyük jest! Final sahnesinden etkilenen Sezen Aksu'dan Velihat ekibine anlamlı hediye

Usta sanatçı Sezen Aksu, Show TV'nin yeni sezon projelerinden olup başrolünde Akın Akınözü ile Serra Arıtürk'ün oynadığı Veliaht dizisine anlamlı bir hediyede bulundu. Veliaht dizisi final sahnesinin etkisiyle şarkı yazan Sezen Aksu, ' Kar' isimli parçasını ekibe armağan etti.

Minik Serçe Sezen Aksu'dan Veliaht dizisine büyük jest! Final sahnesinden etkilenen Sezen Aksu'dan Velihat ekibine anlamlı hediye
Magazin dünyasının son zamanlarında konuşulan isimlerinden olan 'Minik Serçe' lakaplı usta sanatçı 'dan yeni bir sürpriz geldi. 'de yayınlanan ve başrolünde Akın Akınözü ile Serra Arıtürk'ün olduğu Veliaht dizisine ünlü sanatçı Sezen Aksu'dan bomba bir parça geldi.

SEZEN AKSU'DAN VELİAHT DİZİSİ EKİBİNE BÜYÜK JEST!

Senaristi Tunahan Kurt, Berrin Tekdemir ve Necip Güleçer'in olduğu yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk'ün oturduğu Veliaht dizisi, final yapacağı iddialarıyla çalkalanıp durur iken ünlü sanatçı Sezen Aksu'dan sürpriz bir hediye geldi.

KİMSE BEKLEMİYORDU: SEZEN AKSU'DAN VELİAHT EKİBİNE ŞARKI SÜRPRİZİ

Ünlüler camiasının duayen isimlerinden olup 'Minik Serçe' lakabıyla öne çıkan 71 yaşındaki sanatçı Sezen Aksu, başarılı bulduğu ve severek izlediği Veliaht dizisi için küçük bir armağanda bulundu.

Minik Serçe Sezen Aksu'dan Veliaht dizisine büyük jest! Final sahnesinden etkilenen Sezen Aksu'dan Velihat ekibine anlamlı hediye

'Firuze',' Seni Yerler', 'Zalim' Son Bakış', 'Rakkas' ve 'Kaçın Kurası' gibi önemli parçaların imzasını taşıyan Sezen Aksu, çok sevdiği "Veliaht" dizisinin final sahnesinden duyduğu etki ile beraber Veliaht dizisininin ekibine "Kar" isimli bir şarkı yazıp armağanda bulundu.

Minik Serçe Sezen Aksu'dan Veliaht dizisine büyük jest! Final sahnesinden etkilenen Sezen Aksu'dan Velihat ekibine anlamlı hediye

VELİAHT DİZİSİNİN OYUNCU KADROSUNDA HANGİ İSİMLER VAR?

Perşembe günlerinin sevilen dizisi Veliaht, birbirinden yetenekli oyuncu kadrosu ile izleyicilerin dikkatini çekiyor. Oyuncu kadrosunda ise ekran yüzü parlak olan birbirinden değerli isimler yer alıyor.

Minik Serçe Sezen Aksu'dan Veliaht dizisine büyük jest! Final sahnesinden etkilenen Sezen Aksu'dan Velihat ekibine anlamlı hediye

Perşembe günleri yayınlanan Veliaht dizisinin iddialı oyuncu kadrsounda; Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Ufkum Kalaoğlu Derya Karadaş, Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Tansu Biçer, Bora Akkaş, , Derin Beşikçioğlu, Selin Köseoğlu,

Minik Serçe Sezen Aksu'dan Veliaht dizisine büyük jest! Final sahnesinden etkilenen Sezen Aksu'dan Velihat ekibine anlamlı hediye

Selin Dumlugöl, Volkan KıranErdem Şenocak, Rahimcan Kapkap, Ayşegül Ünsal, Nursel Köse, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz ve Hazal Türesan gibi isimler bulunuyor.

Show TV'nin sevilen dizisi Veliaht, her perşembe akşamı saat 20.00'da izleyicisiyle buluşuyor.

#müzik
#show tv
#sezen aksu
#Yeni Şarkı
#Veliaht Dizisi
#Magazin
