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Miray Daner yeminini bozdu! Ata Caner Çerçioğlu ile aşk karesi geldi

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
27 Aralık 2024 16:05 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 16:05
Miray Daner yeminini bozdu! Ata Caner Çerçioğlu ile aşk karesi geldi

Hudutsuz Sevda dizisinde Zeynep karakteriyle rol alan Miray Daner, uzun süredir beraber olduğu Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun oğlu Ata Caner Çerçioğlu ile ilk fotoğrafını paylaştı.

Bez Bebek, Medcezir, Vatanım Sensin ve Kara Tahta gibi dizilerde rol alan Miray Daner, özle hayatıyla da gündemde. Bir süredir Ata Caner Çerçioğlu ile aşk yaşayan Miray Daner, ilk kez sosyal medya hesabından sevgilisiyle karesini paylaştı. 

MİRAY DANER İLE ATA CANER ÇERÇİOĞLU'NDAN AŞK KARELERİ 

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan engin ile ayrıldıktan sonra Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun oğlu Ata Caner Çerçioğlu ile aşk yaşamaya başladı.  25 yaşındaki oyuncu Miray Daner, sevgilisiyle yeni karesini Instagram hesabından paylaştı.

Miray Daner yeminini bozdu! Ata Caner Çerçioğlu ile aşk karesi geldi - 1. Resim

Sevgilisiyle beraber Meksika'ya giden Miray Daner, paylaşımına "Meksika'da bir gece" notunu düştü. Beyaz kombiniyle poz veren Daner'in paylaşımına binlerce beğeni ve yorum yağdı.

Miray Daner yeminini bozdu! Ata Caner Çerçioğlu ile aşk karesi geldi - 2. Resim

Miray Daner yeminini bozdu! Ata Caner Çerçioğlu ile aşk karesi geldi - 3. Resim

Sıkça Sorulan Sorular
12 Ağustos 1992 tarihinde dünyaya gelen Ata Caner Çerçioğlu, İlk öğrenimini Ankara’da tamamladı. Lise eğitimini ise Aydın Anadolu Lisesi’nde tamamlayan Çerçioğlu, İzmir Ekonomi Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü’nden mezun oldu. Üniversite eğitiminin hemen ardından ABD’ye giderek master yaptı. Eğitimini tamamlayıp ülkesine döndükten sonra kurumsal hayatta görev almaya başlayan Ata Caner Çerçioğlu'nun annesi Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, babası ise Ortaklar Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Ercan Çerçioğlu'dur.

 

 

 

 

Kaynak: tgrthaber.com

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