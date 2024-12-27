Miray Daner yeminini bozdu! Ata Caner Çerçioğlu ile aşk karesi geldi

27 Aralık 2024 16:05 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 16:05

Hudutsuz Sevda dizisinde Zeynep karakteriyle rol alan Miray Daner, uzun süredir beraber olduğu Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun oğlu Ata Caner Çerçioğlu ile ilk fotoğrafını paylaştı.

Bez Bebek, Medcezir, Vatanım Sensin ve Kara Tahta gibi dizilerde rol alan Miray Daner, özle hayatıyla da gündemde. Bir süredir Ata Caner Çerçioğlu ile aşk yaşayan Miray Daner, ilk kez sosyal medya hesabından sevgilisiyle karesini paylaştı.

MİRAY DANER İLE ATA CANER ÇERÇİOĞLU'NDAN AŞK KARELERİ

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan engin ile ayrıldıktan sonra Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun oğlu Ata Caner Çerçioğlu ile aşk yaşamaya başladı. 25 yaşındaki oyuncu Miray Daner, sevgilisiyle yeni karesini Instagram hesabından paylaştı.

Sevgilisiyle beraber Meksika'ya giden Miray Daner, paylaşımına "Meksika'da bir gece" notunu düştü. Beyaz kombiniyle poz veren Daner'in paylaşımına binlerce beğeni ve yorum yağdı.