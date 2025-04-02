Mirkelam, Volkan Konak'ın vefatı sonrası konuştu: Sahnede ölmek isterim

İlk önce Metin Arolat daha sonra ise Volkan Konak'ın sahnede hayatını kaybetmesinin ardından şarkıcı Mirkelam'ın açıklamaları da dikkat çekti. Şarkıcı Mirkelam " Sahnede ölmek istiyorum" dedi.

Her Gece, Asuman Pansuman, Tavla ve Hatıralar gibi şarkıların sahibi Mirkelam, son açıklamasıyla gündem oldu. 90'lı yılların koşan adamı olarak anılan Mirkelam, uzun bir zamanın ardından magazin gündemine oturdu.

VOLKAN KONAK'IN ÖLÜMÜ SONRASI MİRKELAM'DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Metin Arolat'ın sahnede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmesinin ardından Volkan Konak'ın da sahnede fenalaşarak hayatını kaybetmesi magazin gündemine oturdu.

58 yaşındaki Mirkelam, yakın arkadaşlarının ölümü sonrası çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Mirkelam, "Arkadaşlarımızın erken yaşta gitmesi üzücü. Böyle kayıplar hep duygusal zamanlarıma denk geliyor. Ölümden güzel bir şey çıkmaz ama sahnede vefat etmek, bir sanatçı için anlamlı bir durum. Ben de kendi adıma sahnede vefat etmek isterim." dedi.