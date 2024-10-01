Miss Turkey birincisi İdil Bilgen, Bingöl yerine Amerika'ya gitti

01 Ekim 2024 14:09 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 14:17

Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen, doktor unvanıyla Bingöl’ün Yayladere ilçesine atanmıştı. Görevine başlamayan İdil Bilgen’in Amerika’da olduğu ortaya çıktı.

Tıp Fakültesi mezunu İdil Bilgen​, 9 Eylül’de Bingöl’ün Yayladere ilçesine ataması yapılmıştı. Görevine başlamayan İdil Bilgen’in başvuru süreci sona erdi. Mazeret dilekçesi yazması gereken İdil Bilgen soluğu Amerika’da aldı.

İDİL BİLGEN BİNGÖL YERİNE AMERİKA'YA GİTTİ

Miss Turkey​ 2024 birincisi İdil Bilgen, Sağlık Bakanlığı'nın 118'inci dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurasında, Bingöl'ün Yayladere ilçesine doktor olarak atandı. Görevine başlamayan İdil Bilgen'in Amerika'da olduğu ortaya çıktı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İdil Bilgen'in, Amerikan Radyasyon Onkolojisi Derneği'nin (ASTRO) ASTRO 2024 toplantısına katıldığını ortaya çıktı.

İDİL BİNGEN'İN MAZERET DİLEKÇESİ İÇİN 2 AYI KALDI

Miss Turkey 2024 Güzellik Yarışması birincisi İdil Bilgen doktorluk görevini devam ettireceğini belirtmişti. Sağlık Bakanlığı'nın 118'inci dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurasında, Bingöl'ün Yayladere ilçesine doktor olarak atanan İdil Bilgen, tanınan 15 gün süre dolmasına rağmen göreve başlamak için herhangi bir başvuru yapmadığı ortaya çıktı. İdil Bilgen'in 2 ay içinde mazeret dilekçesi vermemesi durumunda 6 ayda bir yapılan, bir sonraki Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurasına başvuru yapabileceği bildirildi.

İDİL BİLGEN KİMDİR?

Miss Turkey birincisi İdil Bilgen 24 yaşındadır. Tıp Fakültesi mezunu İdil Bilgen, sosyal medya 3,5 bin takipçiye sahiptir. 1.80 boyundaki İdil Bilgen, ülkemizi Miss World'de temsil edecek.