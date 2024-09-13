Miss Turkey'de ilk 20'ye giremedi ama en çok o konuşuldu! İpek Kuşçu'dan iddialı paylaşım geldi

13 Eylül 2024 10:09 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 10:11

Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen olurken, sosyal medya ikiye bölündü. İdil Bilgen'e eleştiri yağarken, Miss Turkey yarışmasında ilk 20'ye giremeyen İpek Kuşçu, yarışmanın en çok konuşulan ismi oldu.

Miss Turkey 2024 birincisi Haliç’te yapılan bir organizasyon ile belli oldu. Son 20’ye kalan kraliçe adaylarından Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen oldu. İdil Bilgen kadar konuşulan bir isim de İpek Kuşçu oldu. İpek Kuşçu, ilk 20'ye giremese de yarışmanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

MISS TURKEY'DE ilk 20'YE GİREMEDİ AMA HERKES ONU KONUŞUYOR

Bu yıl Miss Turkey yarışmasının birincisi İdil Bilgin olurken, sosyal medya ilk 20'ye dahi giremeyen İpek Kuşçu'yu konuştu. Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren İpek Kuşçu, 2025 yılında tekrar yarışmaya katılmak istediğini belirtti. Kuşçu, "Bu yıl ilk 20'ye giremedim ama seneye daha iyi hazırlanıp tekrar deneyeceğim" ifadelerini kullandı.

Kendi hakkında bilgiler paylaşan İpek Kuşçu, 1.80 boyunda ve 56 kilo olduğunu belirtti. Sadece burnumda estetik var” diyen İpek Kuşçu, kendini tanıttığı bir yazı paylaştı.