Miss Universe 2024 Türkiye güzeli Ayliz Duman oldu!

16 Ekim 2024 14:16 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 14:54

Miss Universe 2024 güzellik yarışmasının birincisi 20 yaşındaki Ayliz Duman oldu. Almanya doğumlu Ayliz Duman, 73'üncü Miss Universe (Kâinat) güzellik yarışmasında ülkemizi temsil edecek. Ayliz Duman'ın birinciliği sosyal medyayı ise ikiye böldü.

Miss Universe Türkiye 2024 güzellik yarışmasının birincisi Ayliz Duman olurken, sırasıyla 2. İlayda Anık, 3. Sude Alkan, 4. Ezgi Yalçın ve 5. Menekşe Aras oldu. Ayliz Duman birinci olduktan sonra sosyal medyada büyük ilgi görerek takipçi sayısının biranda ikiye katladı.

AYLİZ DUMAN TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEK

Miss Universe Türkiye yarışmasında tacı kazanan Ayliz Duman, sosyal medyada büyük beğeni kazandı. Sade güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken Ayliz Duman, Miss Universe yarışmasında Türkiye’yi temsil edecek. Ayliz Duman, birinci olmasının ardından sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.

Sosyal medya kullanıcıları tacı kazanan Ayliz Duman konusunda ikiye bölündü. Kimileri birinciliği hak ettiğini düşünürken, kimileri ise yüzünde ufak dokunuşlar olduğunu ve Türkiye'yi temsil edecek bir güzellikte olmadığını belirtti.

AYLİZ DUMAN KİMDİR?

20 yaşındaki Almanya doğumlu Ayliz Duman, modellik yapıyor. Ana dili gibi İngilizce ve Almanca konuşan Ayliz Duman, aynı zamanda üniversite sınavına hazırlanıyor.