TGRT Haber
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Model grubu geri dönüyor! İlk teaser yayınlandı

Bir döneme damga vuran Model grubu üyelerinden hayranlarını sevindiren haber geldi. Bir organizasyon şirketi, grubun “Buzdan Şato” şarkısının introsunun yer aldığı teaserı “10 yıllık hasret sona eriyor." notuyla paylaştı.

Model grubu ilk olarak 2005 yılında Okan Işık, Aşkın Çolak ve Can Temiz tarafından A Due Carmen adıyla kuruldu. 2007 yılında gruba Fatma Turgut ve Serkan Gürüzümcü katıldı. Sonraki yıl grubun adı MODEL olarak değişti. 2016 yılında ayrılan grup 10 yıl sonra yeniden bir araya geldi.

MODEL GRUBU GEÇEN AY BİRBİRLERİNİ TEKRAR TAKİBE ALDI

2016 yılında yollarını ayıran Model cephesinde yıllar sonra dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Grubun eski üyeleri Okan Işık ve Can Temiz’in, Instagram’da yeniden Fatma Turgut ile takipleşmeye başlaması hayranları heyecanlandırdı.

Model grubu geri dönüyor! İlk teaser yayınlandı

“Model” üyelerinin sosyal medyada birbirlerini yeniden takip etmelerinin ardından bir organizasyon şirketi, grubun “Buzdan Şato” şarkısının introsunun yer aldığı teaserı “10 yıllık hasret sona eriyor. Heyecan dorukta! Çok yakında” açıklamasıyla paylaştı.

#Müzik Grubu
#Fatma Turgut
#Model Grubu
#Can Temiz
#Okan Işık
#Magazin
