Mohamed Salah Bodrum'a geldi! Balık sofrasına ödediği fiyata kimse inanamadı

Liverpool’un yıldızı Mohamed Salah, arkadaşlarıyla birlikte Bodrum’a geldi. Salah, 7 kişilik arkadaş grubuyla balık yedikten sonra gece kulübüne gitti. Mohamed Salah, balık restoranında ise 60 bin lira hesap ödedi.

İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool’un haftada 480 bin sterlin kazanan dünyaca ünlü Mısırlı futbolcusu Mohamed Salah, tatil için Bodrum’u seçti.

MOHAMED SALAH BODRUM'DA 60 BİN LİRA HESAP ÖDEDİ

Gümüşlük’te balık yiyen Mohamed Salah, çıkış kapısında görüntülenince; ”Sadece tatil için geldim, izninizle” diyerek sempatik tavırlar sergiledi.

7 kişilik arkadaş gurubuyla yemek yiyen Mohamed Salah, balık restoranına 60 bin TL hesap ödedi. Salah, geceye Yalıkavak'taki bir gece kulübünde devam etti. Hayranları, Mohamed Salah'ın peşini bir an olsun bırakmadı.