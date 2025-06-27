Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
34°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Mohamed Salah Bodrum'a geldi! Balık sofrasına ödediği fiyata kimse inanamadı

Liverpool’un yıldızı Mohamed Salah, arkadaşlarıyla birlikte Bodrum’a geldi. Salah, 7 kişilik arkadaş grubuyla balık yedikten sonra gece kulübüne gitti. Mohamed Salah, balık restoranında ise 60 bin lira hesap ödedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Mohamed Salah Bodrum'a geldi! Balık sofrasına ödediği fiyata kimse inanamadı
KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
27.06.2025
saat ikonu 12:23
|
GÜNCELLEME:
27.06.2025
saat ikonu 12:23

İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool’un haftada 480 bin sterlin kazanan dünyaca ünlü Mısırlı futbolcusu Mohamed Salah, tatil için Bodrum’u seçti.

MOHAMED SALAH BODRUM'DA 60 BİN LİRA HESAP ÖDEDİ

Gümüşlük’te balık yiyen Mohamed Salah, çıkış kapısında görüntülenince; ”Sadece tatil için geldim, izninizle” diyerek sempatik tavırlar sergiledi.

Mohamed Salah Bodrum'a geldi! Balık sofrasına ödediği fiyata kimse inanamadı

7 kişilik arkadaş gurubuyla yemek yiyen Mohamed Salah, balık restoranına 60 bin TL hesap ödedi. Salah, geceye Yalıkavak'taki bir gece kulübünde devam etti. Hayranları, Mohamed Salah'ın peşini bir an olsun bırakmadı.

Mohamed Salah Bodrum'a geldi! Balık sofrasına ödediği fiyata kimse inanamadı

Sıkça Sorulan Sorular

MOHAMED SALAH KAÇ YAŞINDA?
15 Haziran 1992 Mısır doğumlu Mohamed Salah, sağ kanat pozisyonunda oynayan Mısırlı millî futbolcudur. Premier League takımlarından Liverpool'da forma giymektedir. Salah, 2010 senesinde Mısır Premier Lig ekibi Mukavlun'da oynamaya başladı.
ETİKETLER
#bodrum
#premier lig
#tatil
#mohamed salah
#Liverpool
#Gümüşlük
#Balık Restoranı
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.