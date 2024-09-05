Mourinho Acun Ilıcalı'nın düğününde "Param yok" çıkışıyla dikkat çekti

05 Eylül 2024 03:27 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 03:50

Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya'nın düğününe katılan Fenerbahçe'nin teknik adamı Mourinho düğün çıkışı görüntülendi. Magazin dünyasında gözlerin üzerinde olduğu yılın düğününde Mourinho kendisine sorulan soruya "Param yok" şeklinde yanıt verdi.

Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya'nın düğünü öncesi ne yaptığı belli oldu

Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya'nın düğünü öncesi ne yaptığı belli oldu

Fenerbahçe'nin uzun uğraşlar sonucu imzayı attırarak Süper Lig'e getirdiği Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, takımın asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın düğününe katıldı. Düğün çıkışı sokak satıcıları tarafından abluka altına alınan Mourinho çiçek satmaya çalışanlara "Param yok" diyerek yanıt verdi. Bu görüntüler sosyal medyada dikkat çekti.

Yılın düğünü olarak nitelendirilen Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya'nın nikahı Esma Sultan Yalısı'nda kıyıldı. Fenerbahçe'nin asbaşkanı olan Ilıcalı'nın bu özel gününe takımın yönetiminden ve teknik heyetinden çok sayıda davetli de katıldı. Bu isimlerden biri de Fenerbahçe'nin çiçeği burnunda teknik direktörü Mourinho oldu. Düğünden çıkarken hızlı hareketleriyle görüntülenen Mourinho'nun çiçekçiye para vermemek için bulduğu cevapla da konuşuldu. "Çiçek alır mısın?" diyerek satış yapmaya çalışan çocuğa dikkat kesilen teknik adam, "Param yok" diyerek uzaklaştı.