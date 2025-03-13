Şarkıcı Muazzez Abacı'nın eski eşi Hasan Heybetli, saat 19.00 sıralarında koğuşunda ölü bulundu. Heybetli'nin ölümü üzerine nöbetçi savcı cezaevinde incelemelerde bulundu.

HASAN HEYBETLİ ÖLÜ BULUNDU

Son kabadayı olarak bilinen Muazzez Abacı’nın eski eşi Hasan Heybetli cezaevinde ölü bulundu .Heybetli'nin ölüm nedeni yapılan incelemeden sonra belli olacak. 1979 yılında Muazzez Abacı ile nişanlanmış, İkili 1980’de nikah masasına oturmuştu. Evlilikleri 3 yıl süren İkili 1983 yılında boşandıktan sonra 1989’da bir kez daha evlenmişti.

HASAN HEYBETLİ NEDEN TUTUKLANDI?

1950 Siirt doğumlu olan Hasan Heybetli, Arap Hüso olarak bilinen kabadayı Hüseyin Heybetli'nin oğludur. Defalarca cezaevine girdi, çıktı. Türkiye kamuoyu onu Muazzez Abacı ile evliliğinden tanıdı. İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Rezidans cinayeti davasında Hasan Heybetli'yi ''kasten adam öldürmek'' suçundan 25 yıl, ''ruhsatsız silah taşımak'' suçundan da 10 ay hapis cezasına çarptırmıştı.