Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Muazzez Abacı'nın eski eşi Hasan Heybetli cezaevinde ölü bulundu

Yeraltı dünyasının tanınan ismi, sanatçı Muazzez Abacı'nın eski eşi Hasan Heybetli tutuklu bulunduğu cezaevinde 75 yaşında hayatını kaybetti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Muazzez Abacı'nın eski eşi Hasan Heybetli cezaevinde ölü bulundu
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
13.03.2025
saat ikonu 09:26
|
GÜNCELLEME:
13.03.2025
saat ikonu 09:26

Şarkıcı Muazzez Abacı'nın eski eşi Hasan Heybetli, saat 19.00 sıralarında koğuşunda ölü bulundu. Heybetli'nin ölümü üzerine nöbetçi savcı cezaevinde incelemelerde bulundu.

HASAN HEYBETLİ ÖLÜ BULUNDU

Son kabadayı olarak bilinen Muazzez Abacı’nın eski eşi Hasan Heybetli cezaevinde ölü bulundu .Heybetli'nin ölüm nedeni yapılan incelemeden sonra belli olacak. 1979 yılında Muazzez Abacı ile nişanlanmış, İkili 1980’de nikah masasına oturmuştu. Evlilikleri 3 yıl süren İkili 1983 yılında boşandıktan sonra 1989’da bir kez daha evlenmişti.

HASAN HEYBETLİ NEDEN TUTUKLANDI?

1950 Siirt doğumlu olan Hasan Heybetli, Arap Hüso olarak bilinen kabadayı Hüseyin Heybetli'nin oğludur. Defalarca cezaevine girdi, çıktı. Türkiye kamuoyu onu Muazzez Abacı ile evliliğinden tanıdı. İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Rezidans cinayeti davasında Hasan Heybetli'yi ''kasten adam öldürmek'' suçundan 25 yıl, ''ruhsatsız silah taşımak'' suçundan da 10 ay hapis cezasına çarptırmıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

HASAN HEYBETLİ KİMDİR?
1950 yılında Siirt'te doğan Hasan Heybetli, 1970’li yıllarda İstanbul’un yeraltı dünyasında tanınan isimlerden biri oldu. Heybetli, birçok suçtan hüküm giymiş ve defalarca cezaevine girip çıkmıştı. Muazzez Abacı ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Heybetli, Abacı ile iki kez evlendi ve her iki evlilik de boşanmayla sonuçlandı.
ETİKETLER
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.