Müge Anlı izleyicilerini üzen haber! Ameliyat olan Rahmi Özkan'ın son hali ortaya çıktı

16 Temmuz 2024 17:09 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 17:30

Hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının ünlü avukatı Rahmi Özkan, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Apar topar ameliyata alınan Rahmi Özkan’a ‘Geçmiş olsun’ mesajları yağdı.

MÜGE ANLI'NIN AVUKATI RAHMİ ÖZKAN HASTANE ODASINDAN SESLENDİ

Hasta yatağında kendisine hediye gönderen yeğenine teşekkür eden Rahmi Özkan "Kelle merhaba kelle. Gözlerinden öpüyorum. Senin gibi bir yeğenime sahip olduğum için iftihar ediyorum. Allah seni de evlatlarına bağışlasın evlatlarının başından eksik etmesin. Her zamanki gibi gerçek delikanlıca yeğenliğini gösterdin. Gözlerinden öpüyorum. Bu hediyen içinde teşekkür ediyorum " dedi.