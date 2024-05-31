Müge Anlı küplere bindi! Stüdyoya gelen üvey babaya ateş püskürdü

31 May 2024 11:33 - Güncelleme : 31 May 2024 11:56

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, evden kaçan üvey kızlarını aramak için yayına çıkan Selahattin Beyin 10 yıldır genç kızlara cinsel istismar uyguladığı ortaya çıktı. Yayına telefonla bağlanan adama ateş püsküren Anlı, savcılara seslendi.

MÜGE ANLI KÜPLERE BİNDİ

Evden kaçan üvey kızlarını aramak Müge Anlı programına konuk olan üvey baba Selahattin'in kendilerine cinsel istismarda bulunduğunu itiraf eden kızlar, canlı yayına çıktı. Kızların cinsel istismar açıklamalarını kesin bir dille yalanlayan adam, asıl mağdurun kendisi olduğunu söyleyerek "Ben böyle bir şey yapmadım. O videolar bize de geldi. Biz konuştuk, anlaşmaya çalışıyoruz. Ne anlatayım? Beni uyutup yaptıklarını mı? Beni uyutarak istediklerini yaptılar" dedi. Sinirlerine hakim olmakta güçlük çeken Müge Anlı "Hadi oradan. Ben 34 yıllık televizyoncuyum, sen televizyonun düğmesini açamazken ben program yapıyordum. Ben neyin montaj neyin kurgu olduğunu anlayabilirim. Sen bu görüntüler çekilirken uyumuyordun" dedi. Şahıs canlı yayında gözaltına alındı.