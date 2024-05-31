Müge Anlı küplere binmişti! Emniyetteki linç girişimini polisler engelledi

31 May 2024 15:13 - Güncelleme : 31 May 2024 15:13

Ortaca’nın Ekşiliyurt Mahallesi’nde yaşayan Selahattin Yalnız geçtiğimiz hafta mahalle muhtarı Meral Uysal’ı arayarak, yanında yaşayan 2 kızın kaçtığını söyledi. Muhtar Meral Uysal, Selahattin Yalnız ile yaptığı görüşmede, Yalnız’ın kendisine, “Bu kızlar bana uyku ilacı içirdiler, öldürmeye çalıştılar, bana her türlü iftirayı attılar” deyince olaydan şüphelenen muhtar Meral Uysal, konuyu Müge Anlı ile Tatlı Sert programına iletti.

EMNİYETTE LİNÇ GİRİŞİMİ

Müge Anlı programında üvey kızlarını aramak için yayına çıkan Selahattin Yalnız'ın 3 kıza da cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Üvey babaya ateş püsküren Anlı, sinirlerini kontrol etmekte güçlük çekti. Müge Anlı, “Senin bu kızlara neler yaptığının bütün videoları elimde, sen bu kızları nasıl buraya aramaya geldin ahlaksız” diye çıkıştı.

Selahattin Yalnız’ın emniyete getirilmesi sırasında polis ekipleri güvenlik önlemi alırken bazı vatandaşların Yalnız’a saldırma girişimini polis ekipleri önledi. Şahsın üzerine yürüyen vatandaşlar polis tarafından zorlukla sakinleştirildi.