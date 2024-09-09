Müge Anlı Narin olayına getirilen yayın yasağına tepki gösterdi! "Haberdir yayınlanmalıdır"

09 Eylül 2024 10:34 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 10:34

Müge Anlı bugünkü yayınlanan programında dün cesedi çuvala sarılmış halde bulunan 8 yaşındaki Narin hakkında konuştu. Dosyaya getirilen yayın yasağı hakkında da konuşan Müge Anlı, "Yaz tatilinin ardından öğrenciler okullarına döndü. Ama ne yazık ki bugün okuluna başlayamayan bir öğrencimiz var. Nurlar içinde yatsın. Bugün okula başlayacak Narin, bugün bir çuvalın içinde bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Yayın yasağı olduğu için biz gelişmeleri aktaramıyoruz. Mahkeme kararına uyan ender kişilerden biriyim” dedi.

Dün Diyarbakır'da cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin hakkında yayında konuşan Müge Anlı üzüntüsünü dile getirirken, getirilen yayın yasağına da tepki gösterdi. "Haberdir yayınlanmalıdır" diyen Müge Anlı, geçmişte yayın yasağı sebebiyle yaşadığı olayı da anlattı.

MÜGE ANLI NARİN OLAYINA GELEN YAYIN YASAĞI HAKKINDA KONUŞTU

Dün cesedi bulunan Narin hakkında bugün yayında açıklama yapan Müge Anlı, "Yaz tatilinin ardından öğrenciler okullarına döndü. Ama ne yazık ki bugün okuluna başlayamayan bir öğrencimiz var. Nurlar içinde yatsın. Bugün okula başlayacak Narin, bugün bir çuvalın içinde bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. " dedi.

MÜGE ANLI NARİN OLAYINA GELEN YAYIN YASAĞI HAKKINDA KONUŞTU

Getirilen yayın yasağı sebebiyle gelen bilgileri aktaramadığını belirten Müge Anlı, "Bu ekranda çocukların kayıplarını defalarca işledik. Misafir gelir çaydı börekti, uğraşana kadar. Çocuğunun elinden tutacaksın. Tabi ki yayın yasağı olduğu için biz gelişmeleri buradan aktaramadık. Sanırım mahkeme kararına uyan ender kişilerden biriyim. Ama mahkeme kararı mahkeme kararıdır. Ben yayınlayan arkadaşlarımıza bir şey söylemiyorum. Bu bir haberdir yayınlanmalıdır. Bence bununla ilgili yayın yasağının çıkmasının ne anlamı vardı. Onun tartışılması gerekir. “dedi.