Müge Anlı programında bir ilk yaşandı! Muhabir canlı yayında cesedin yerini tespit etti

14 May 2024 11:11 - Güncelleme : 14 May 2024 11:11

Muğla’da yaşayan 3 çocuk babası Şaban Ataş’in kaybolmasının ardından ailesi Müge Anlı’ya başvurdu. Canlı yayın çıkışında Ataş'ın bir süre önce boşanmalarına rağmen aynı evi paylaştığı eski eşi Emine Karabulut, Müge Anlı'ya cinayeti itiraf etti.

CESEDİ MÜGE ANLI'NIN MUHABİRİ BULDU

Karabulut, "Kahvaltıda Burhanettin Öztürk, Şaban ve ben oturuyorduk. Aralarında kavga çıktı. Burhanettin, Şaban'ı iple boğdu. Ardından cesedi götürdü" sözleriyle cinayeti itiraf ederken, cesedin gömüldüğü yeri de söyledi. Müge Anlı muhabiri bölgede canlı yayın yaptığı esnada ise ceset ile karşılaştı. Koşar adım oradan uzaklaşan muhabirin ardından gelen ekipler yapılan incelemelerin sonucunda cesedin kayıp olan Ataş'a ait olduğu belirlendi.