Müge Anlı stüdyoda çıldırdı! “İstismara göz yumdunuz”

24 Ekim 2024 14:29 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 14:29

Müge Anlı programında 43 gündür aranan kayıp Betül bulundu. 21 yaşındaki Betül’ün 16 yaşındaki erkek arkadaşının evinde kaldığını öğrenen Müge Anlı çıldırdı. Aileye canlı yayında sitem eden Müge Anlı, “İstismara göz yumdunuz” dedi.

Yayına TUSAŞ’taki hain saldırıyı kınayarak başlayan Müge Anlı, “Bu son olsun” dileğinde bulundu. Konuklarını stüdyoya alan Müge Anlı 43 gündür aranan Betül’ün bulunduğunu ailesine iletti. Müge Anlı, stüdyoya gelen Betül’ün 43 gündür sevgili olduğunu açıkladığı 16 yaşındaki kişinin evinde kaldığını öğrenince küplere bindi.

MÜGE ANLI STÜDYODA ÇILDIRDI

Müge Anlı, 16 yaşındaki oğullarının internetten tanıştığı Betül’ün evlerinde kalmasına izin veren aileye sitemde bulundu. 16 yaşındaki oğlunun istismarına göz yumduğunu belirten Müge Anlı, annenin rahat tavırlarıyla da çileden çıktı.

Müge Anlı da Betül'e suç işlediğini söyleyerek, "Sen suç işlediğinin farkında mısın? Liseli daha sen yetişkinsin. Sen nereden buldun o lise öğrencisi çocuğu?" deyince Instagram cevabını aldı.