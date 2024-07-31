Müge Anlı ve eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'ndan aylar sonra ilk paylaşım! Fenerbahçe tribünlerinde dikkat çeken detay

31 Temmuz 2024 14:39 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 14:49

Müge Anlı, eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu ile beraber Fenerbahçe tribünlerde görüntülendi. Müge Anlı'yı Fenerbahçe formasıyla takımının yanında gören sosyal medya kullanıcıları yorum yağdırdı.

MÜGE ANLI VE ŞİNASİ YÜZBAŞIOĞLU FENERBAHÇE MAÇINDA

Fenerbahçe - Lugano maçına eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu ile beraber katılan Müge Anlı, siyah gözlükleri ve Fenerbahçe formasıyla tribündeki en dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Aylar sonra 2022'de evlendiği İstanbul Emniyet Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile görüntülenen Müge Anlı, takıma desteğiyle taraftarlardan beğeni kazandı.