Seyfi Birbir'den kötü haber! Müge Anlı canlı yayında konuştu: Bari söyleseydi

28 Ekim 2024 11:54 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 12:30

Oğlunu bulmak için Müge Anlı programına katılan Seyfi Birbir, çelişkili ifadeleriyle dikkat çekmişti. Günlerdir Müge Anlı ile Tatlı Sert programında açıklamalarıyla dikkat çeken Seyfi Birbir'den kötü haber geldi.

Müge Anlı​ ile Tatlı Sert programına geçtiğimiz hafta oğlunu aramak için katılan Seyfi Birbir, çelişkili ifadeleriyle dikkat çekmişti. Oğlunu aramak için katılan Hacer Çınaroğlu, eski eşi Seyfi Birbir'den şüphelendiğini dile getirmiş ve 30 yıldır kayıp olan oğulları Serdar'ı kaybetmekle suçlamıştı. Tutarsız tavırları dikkat çeken Seyfi Birbir'den kötü haber geldi.

MÜGE ANLI SEYFİ BİRBİR'DEN KÖTÜ HABER

Katıldığı Müge Anlı programında ilk olarak "Çocuğu evlatlık verdim" diyen Seyfi Birbir, daha sonrasında "İzmir Fuar'ına bıraktım" demişti. Günlerce fuar alanından bilgi toplanmaya çalışılmış olsa da ortaya hiçbir tanık çıkmamıştı. "Oğlumla görüşüyorum" diyen Seyfi Birbir, daha sonra ise kendine zarar vermişti.

Taburcu edilen Seyfi Birbir, Sakarya'daki evinde ikinci kez intihar​ girişiminde bulundu. Seyfi Birbir'in oğlunu bakkala gönderdikten sonra sonra evinin bahçesinde intihar ettiği öğrenildi. Gelen sağlık ekipleri Seyfi Birbir'in hayatını kaybettiğini belirledi.

"Bari kendini asmadan önce çocuğun yerini de söyleseydi. Sırlarıyla birlikte hayat gözlerini yumdu. Bundan sonra Allah'la kendi arasında. 30 yıl rahat rahat yaşamış. Vicdan azabı başka bir şey. Bu çocuk 4 yaşındaydı. Bir bebek hayattan koparılıyor. 30 yıl boyunca gez dolaş eğlen sonra 'Ben vicdan azabı çekiyorum' de. Ben vicdan azabı çektiğini düşünmüyorum. Hapse girmektense ölümü tercih etti. Herkesin yaşam hakkına saygı duyuyorum ama keşke nerede olduğunu yazsaydı." dedi.