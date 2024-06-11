Müge Anlı'nın hiç görmediğiniz gençlik karesi! Güzelliği hayran bıraktı

11 Haziran 2024 12:30 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 13:42

Yıllardır Müge Anlı ile Tatlı Sert programında sunuculuk yapan ünlü ismin yıllar önce katıldığı yarışma programına ait karesi ortaya çıktı. 20 yaşında olan Müge Anlı, güzelliğiyle kendisine hayran bıraktı.

MÜGE ANLI'NIN HİÇ GÖRÜLMEMİŞ GENÇLİK KARESİ

Yıllar önce yayınlanan Turnike adlı yarışmaya katılan Müge Anlı'nın görüntüsü sosyal medyada ilgi gördü. 1992 yılında yayınlanan yarışmada 20'li yaşlardaki Müge Anlı'nın doğal halleri yorum yağmuruna tutuldu. Videoyu izleyen çoğu kullanıcı, Müge Anlı'nın eski saç renginin kendisine daha çok yakıştığını belirtti.

MÜGE ANLI'NIN ESKİ HALİ KIZINA BENZETİLDİ

Müge Anlı'nın 30 yıl önceki hallerin, görenler, kızı Lidya Müge Akdağ'ın kendisine ne kadar benzediğini yazdı. Saçlarını daha sarıya boyamamış Anlı'nın 20 yaşındaki hali, geçtiğimiz katıldığı yarışma programıyla dikkatleri üzerine çeken Lidya ile benzerliğine yorum yağdı.