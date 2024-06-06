Müge Anlı'nın tüylerini diken diken etti! ''Öldürüp kıyma makinasında çektiler''

06 Haziran 2024 14:36 - Güncelleme : 06 Haziran 2024 14:36

Canlı yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına günlerdir eşinden haber alamayan Mehmet katıldı. Müge Anlı, kayıp eşi bulmaya çalışırken geçmişte işlenen cinayet itirafı ortaya çıktı.

YILLAR ÖNCE İŞLENEN CİNAYET ORTAYA ÇIKTI

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kayıp olarak aranan Güllü Çolak'ın yeğeni Ahmet stüdyoya geldi ve babaannesi, halası ve amcasının bir kişiyi öldürüp kıyma makinesinde çektiklerini iddia etti. Korkunç iddiayla ilgili Müge Anlı, Ahmet'in "Babaannem sürekli o adam ne pis kokmuştu diye anlatırdı" dediğini söyledi.

Programa katılan Güllü Çolak'ın yeğeni Murat, "Murat abiyi Mehmet'e kardeşi olarak tanıttı babaannem. Amcam, halam, babaannem bildiğin çete ya. Bildiğin üçlü çete. Diğer halam için kendini astı dediler. Rahmetli halam arkadan boğulmuş gibiydi. Şikayetçi olmadıkları için otopsi yapılmamış. Bunların sürekli dilinde. Mesela bununla ters düştüler diyelim. Biz adamı kıyma makinesinden çektik, sana neler yaparız diyorlardı. Biz ergendik, anlatıyorlardı. O zaman olay tazeydi aralarında konuşuyorlardı. Babaannem bir yıl boyunca o olay aklına gelirmiş, midesi bulanırdı. Yerlerdeki kanları ona sildirmişler. Midesi bulanıyordu. Kokusunu falan da söyledi işte. Aklına geldikçe midesi bulanırmış. Biz sonradan ciddiye aldık bu konuyu. Yanımızda birkaç kişiyi tehdit ettiler. Telefonda birini tehdit ediyorlardı, 'Kıyma makinesinde çektik adamı, lavaboya kanını akıttık, kanını falan da akıttık, kimse bulamadı. Sana neler yapmayız dediler' Aile içinde anlatıyorlardı" ifadelerini kullandı.