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Müge Anlı'yı çileden çıkaran konuk! 27 yıllık eşine canlı yayında tehditler savurdu

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
25 Haziran 2024 12:37 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 12:44

Kayıp olan eşini aramak için Müge Anlı’ya katılan Ercan Hallaç isimli vatandaş, canlı yayında söyledikleriyle Müge Anlı’yı çileden çıkardı. Eşine şiddet uyguladığı ve aldattığı ortaya çıkan adam, DNA testi isteyip kadını tehdit edince Müge Anlı sinirlerine hakim olamadı.

Eski eşini aramak için yayına katılan Ercan Hallaç isimli vatandaş, dün çıktığı yayında karısını çok sevdiğini anlatmıştı. Bugün canlı yayında eski eşi ve kızıyla yüzleşen adamın karısının ve çocuklarının iddialarına göre şiddet uyguladığı ve karısını aldattığı ortaya çıkmıştı.

MÜGE ANLI ÇİLEDEN ÇIKTI 

Eski eşiyle ilgili iddialarda bulunan Ercan Hallaç'ın bugün eski karısı Gül ve kızı stüdyoya geldi. Yayına katıldığından beri eşini çok sevdiğini anlatan adamın, DNA testi istemesi Müge Anlı'yı sinirlendirdi.

Müge Anlı'yı çileden çıkaran konuk! 27 yıllık eşine canlı yayında tehditler savurdu - 1. Resim

Eşini tehdit de eden Hallaç'a ilk müdahale Müge Anlı'dan geldi. Ercan Bey'i dengesiz açıklamaları ve şüpheli davranışlarına rağmen ikna etmeye çalışan Müge Anlı da sinirlendi. Ercan Bey sonunda yayını terk etti.

Müge Anlı'yı çileden çıkaran konuk! 27 yıllık eşine canlı yayında tehditler savurdu - 2. Resim

Kaynak: TGRT Haber
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