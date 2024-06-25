Müge Anlı'yı çileden çıkaran konuk! 27 yıllık eşine canlı yayında tehditler savurdu

25 Haziran 2024 12:37 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 12:44

Eski eşini aramak için yayına katılan Ercan Hallaç isimli vatandaş, dün çıktığı yayında karısını çok sevdiğini anlatmıştı. Bugün canlı yayında eski eşi ve kızıyla yüzleşen adamın karısının ve çocuklarının iddialarına göre şiddet uyguladığı ve karısını aldattığı ortaya çıkmıştı.

MÜGE ANLI ÇİLEDEN ÇIKTI

Eski eşiyle ilgili iddialarda bulunan Ercan Hallaç'ın bugün eski karısı Gül ve kızı stüdyoya geldi. Yayına katıldığından beri eşini çok sevdiğini anlatan adamın, DNA testi istemesi Müge Anlı'yı sinirlendirdi.

Eşini tehdit de eden Hallaç'a ilk müdahale Müge Anlı'dan geldi. Ercan Bey'i dengesiz açıklamaları ve şüpheli davranışlarına rağmen ikna etmeye çalışan Müge Anlı da sinirlendi. Ercan Bey sonunda yayını terk etti.