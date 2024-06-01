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Müge Boz doğum yaptı! Bebeğinin adı şaşırttı

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
01 Haziran 2024 17:47 - Güncelleme : 01 Haziran 2024 17:48
Müge Boz doğum yaptı! Bebeğinin adı şaşırttı

Basketbolcu Caner Erdeniz ile evli olan oyuncu Müge Boz ikinci kez anne oldu. Bebeğinin cinsiyetini doğumda öğrenen oyuncunun oğlu oldu.

2019 yılında basketbolcu Caner Erdeniz ile evlenen oyuncu Müge Boz, geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne olacağını müjdelemişti. Doğum yapan oyuncu ikinci kez anne oldu. 

MÜGE BOZ'UN OĞLU OLDU

Vina adında bir kızı olan Müge Boz ikinci kez anne oldu. Bebeğinin cinsiyetini doğumda öğrenen Müge Boz, bir erkek bebek dünyaya getirdi. Ünlü çift, oğullarına Rika adını verdi.

Müge Boz doğum yaptı! Bebeğinin adını paylaştı - 1. Resim

Müge Boz doğum yaptı! Bebeğinin adını paylaştı - 2. Resim

RİKA NE DEMEK?

Arap harflerinin en çok kullanılan el yazısı biçimi.
 
Kaynak: TGRT Haber
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