Müge Boz ilk kez oğlunun yüzünü paylaştı! Herkes baba Caner Erdeniz'e benzetti

26 Ağustos 2024 14:42 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 14:48

2019 yılında basketbolcu Caner Erdeniz ile evlenen oyuncu ve sunucu Müge Boz, ilk çocuğunu Vina'nın ardından geçtiğimiz aylarda ikinci çocuğu Rika'yı dünyaya getirdi. Sosyal medya hesabından video paylaşan Müge Boz, oğlunun yüzünü ilk kez paylaştı.

MÜGE BOZ OĞLU BABASI CANER ERDENİZ'İN KOPYASI ÇIKTI

Müge Boz aileyle birlikte yayınladığı videoda, oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi. 3 aylık olan Rika, babası Caner Erdeniz'e benzetilirken, Vina ise anne Müge Boz'a benzetildi.

Pelin Akil, Çağla Şıkel, Ayşe Tolga, Hatice Aslan, Melisa Doğu ve Elvin Levinler çifti yorum yağmuruna tutarken, Vina anne Müge Boz'a benzetilirken, Rika ise babası Caner Erdeniz'e benzetildi.