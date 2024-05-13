Muhtarlığı kaybettikten sonra şiiriyle tanınan Aydın Battal, Gönül Dağı'nda oynadı
Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com.tr
13 May 2024 02:49 - Güncelleme : 13 May 2024 02:56
Gönül Dağı dizisinde 31 Mart seçimini kaybetmesi sonrası yayınladığı şiir videosuyla 'gönüllerin muhtarı' olarak kalplerin ısındığı Aydın Battal sürprizi... Oyunculuğu göz doldurdu.
Yerel seçimlerde Kırşehir'de muhtar adayı Aydın Battal seçimi kazanamayınca sitem dolu bir şiir yazmış sosyal medyada ilgi çekmişti. 'Gönüllerin muhtarı' olarak anılan Battal Gönül Dağı dizisinde rol aldı.
Gönül Dağı dizisinin son bölümünde yerel seçimlerde muhtarlığı kaçıran Aydın Battal rol aldı. Seçimleri kazanamayan Battal köy halkına yazdığı sitem dolu mektupla tanınmıştı.
Battal TRT ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinde rol aldı. Sevilerek izlenen dizide mektubunu seslendiren 'gönüllerin muhtarının' sergilediği oyunculuk beğeniyle izlendi.
Kaynak: tgrthaber.com.tr