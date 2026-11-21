Muhteşem Yüzyıl, aradan geçen yıllara rağmen gündemde kalmaya devam ediyor. Dizide oynadıkları karakterlerle hafızalara kazınan kadın oyuncular, yıllar sonra yeniden bir araya geldi. Bir dönemin en çok izlenen yapımları arasında bulunan dizinin yıldızlarının buluşması, Muhteşem Yüzyıl hayranlarını da heyecanlandırdı. Özellikle güçlü kadın karakterleri, saray yaşamını konu alan hikâyesi ve unutulmaz oyunculuk performanslarıyla dikkat çeken dizinin oyuncularını yeniden yan yana görmek, izleyicilere geçmişi hatırlattı.

MUHTEŞEM YÜZYIL OYUNCULARI BİR ARADA!

Bir döneme damga vuran ve yayınlandığı yıllarda büyük ilgi gören Muhteşem Yüzyıl dizisinin unutulmaz kadın oyuncuları yıllar sonra yeniden bir araya geldi.

Dolunay Soysert’in YouTube kanalında yayınlanan programına konuk olan Selma Ergeç, Nur Fettahoğlu, Pelin Karahan, Selen Öztürk ve Dolunay Soysert, izleyicilerin karşısına birlikte çıktı.

Muhteşem Yüzyıl dizisinde oynadıkları karakterlerle hafızalara kazınan oyuncular, programda dizinin çekildiği döneme dair anılarını yeniden gündeme getirdi. Set ortamında yaşananları, birlikte geçirdikleri günleri ve yıllar içinde unutulmayan hatıralarını konuşan ünlü isimler, samimi sohbetleriyle dikkat çekti.

Dizinin hayranları için de özel bir anlam taşıyan buluşma, ekranların unutulmaz karakterlerini yeniden aynı ortamda görme fırsatı sundu. Özellikle dizinin yayınlandığı dönemi hatırlayan izleyiciler, oyuncuların bir araya gelmesini nostaljik bir sürpriz olarak karşıladı.

MUHTEŞEM YÜZYIL’IN KADINLARI

Muhteşem Yüzyıl dizisinin unutulmaz kadın karakterleri oynayan oyuncular, yıllar sonra yeniden bir araya gelerek hayranlarına nostalji yaşattı.

Dizide Gracia Mendes karakterini oynayan Dolunay Soysert’in diğer oyunculara yönelttiği soru ise buluşmaya eğlenceli anlar kattı. Soysert’in, “Oynadığınız Muhteşem Yüzyıl karakterleri bugün gelip kapınızı çalsa ne yapardınız?” sorusuna verilen yanıtlar dikkat çekti.

Oyunculardan Mahidevran Sultan’ı üstlenen Nur Fettahoğlu, karakterine sarılacağını söylerken Mihrimah Sultan’ı oynayan Pelin Karahan, ondan para tavsiyesi alacağını dile getirdi.

Hatice Sultan karakteriyle hafızalara kazınan Selma Ergeç ise Hatice’nin potansiyeli olan bir kadın olduğunu ancak kendi kariyerini harcadığını ifade etti. Gülfem Hatun’u oynayan Selen Öztürk’ün yanıtı da oldukça dikkat çekiciydi. Öztürk, Gülfem’e “Konuş, yeter sustuğun” diyeceğini belirtti.