Muhteşem Yüzyıl’ın Mihrimah Sultan’ı yıllar sonra ortaya çıktı! Melis Mutluç’un seçtiği meslek herkesi şaşırttı

GİRİŞ:
26.04.2026
saat ikonu 14:16
|
GÜNCELLEME:
26.04.2026
saat ikonu 14:16
melis

Bir döneme damga vuran Muhteşem Yüzyıl dizisinin çocuk oyuncusu Melis Mutluç, uzun bir aranın ardından tekrardan gündem oldu. Dizi de Mihrimah Sultan’ın çocukluk hallerini oynayan Melis Mutluç, yıllar içindeki değişimiyle dikkat çekerken, seçtiği meslekle herkesi şaşırttı. Çocuk oyuncu olarak başladığı kariyerinde şimdilerde bambaşka bir meslekle gündeme geliyor. İşte detaylar…

muhteşem yüzyıl

Başrollerini Meryem Uzerli, Halit Ergenç ve Nur Fettahoğlu’nun paylaştıkları Muhteşem Yüzyıl dizisi, yıllar geçse de gündemdeki yerini almaya devam ediyor. Unutulmaz yapımlardan biri olan Muhteşem Yüzyıl, yıllar geçse de halen daha izlenen yapımlardan biri oluyor. Başrollerinin dışında güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesiyle geniş izleyici kitlesine ulan Muhteşem Yüzyıl dizisinin çocuk oyuncuları da merak ediliyor. Bu isimlerden biri de Mihrimah Sultan’ın küçüklüğünü oynayan Melis Mutluç oldu.

mihrimah sultan

Genç ismin yıllar içindeki değişimi adeta magazin gündemine damga vurdu. Başarılı oyuncuların yer aldığı Muhteşem Yüzyıl, geniş izleyici kitlesiyle fenomen diziler arasında yer alıyor. Melis Mutluç’un daha çocuk oyuncuyken başladığı serüveni, şimdilerde bambaşka bir hal almış durumda. Dizi de Mihrimah Sultan karakterinin küçüklüğünü oynayan Melis Mutluç, rol aldığı yapımlarla adından söz ettiriyor.

mihrimah sultan melis

Ekranlarda küçük Mihrimah olarak hafızalara kazınan Melis Mutluç, yıllar içindeki değişimiyle magazin gündeminde yer aldı. Genç ismin küçük yaşlarda göstermiş olduğu performansı o dönemlerde çok konuşulurken, son haliyle görenleri şaşkına çeviriyor. Kısa sürede geniş kitleler tarafından tanınan isimlerden biri haline geldi. Şimdilerde 23 yaşında olan Melis Mutluç, kariyeriyle merak ediliyor.

melis mutluç

Ekranların sevilen dizilerinden biri olan Muhteşem Yüzyıl, yayınlandığı günden beri dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Bir zamanların en çok izlenen yapımlarından biri olan Muhteşem Yüzyıl, yıllar geçse de unutulmayan yapımlardan biriydi. Öyle ki oyuncularıyla da sıklıkla gündemde yer alan Muhteşem Yüzyıl, yıllar geçse de dikkat çekmeye devam ediyor. Muhteşem Yüzyıl dizisiyle tanınan ve Mihrimah Sultan karakterinin küçüklüğü oynayan Melis Mutluç, yıllar sonra ortaya çıktı. Genç ismin seçtiği meslek ise herkesi şaşırttı.

Melis Mutluç meslek

Henüz beş yaşında başladığı oyunculuk serüvenine devam eden Melis Mutluç, daha sonra eğitimine odaklanmak için sektörden uzaklaşma kararı almıştır. Bu süreçte ekranlardan uzak kalmıştır. Ekranlardan uzak kalan genç isim Melis Mutluç, akademik hayatıyla da oldukça başarılı isimlerden biridir. Muhteşem Yüzyıl dizisinden sonra dizi ve filmlerde rol alan Melis Mutluç, Beren Saat ile de ‘Benim Dünyam’ filminde yer aldı.

çocuk oyuncu

Benim Dünyam filminde de Beren Saat’in küçüklüğünü oynayan Melis Mutluç, bu projeyle de dikkat çekti. Şimdilerde 23 yaşında olan Melis Mutluç, mesleğiyle de dikkat çekiyor. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde 5. Sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. Oyunculuk kariyerini geride bırakan Melis Mutluç, sağlık alanında da ilerlemeyi tercih ettiği görüldü.

kim milyoner olmak ister

Melis Mutluç, geçtiğimiz yıl katıldığı ‘Kim Milyoner Olmak İster?’ yarışma programıyla tekrardan gündem olan Melis Mutluç, yarışmadan da 200 bin TL ödülle ayrıldığı öğrenildi. Bu haberle birlikte Melis Mutluç, tekrardan kamuoyunun dikkatini çekti. 2003 doğumlu olduğu iddia edilen Melis Mutluç, 2008 yılında Yol Arkadaşım ile kariyerine adım attı. Çocuk yaşta başladığı oyunculuk kariyeriyle başarılı isimler arasında yer aldı.

