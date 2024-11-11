Muhteşem Yüzyıl'ın Şehzade Mehmed'i Gürbey İleri geri dönüyor! Uzun süredir ortalıkta yoktu
Muhteşem Yüzyıl dizisinde oynadığı Şehzade Mehmed rolüyle beğeni yağmuruna tutulan Gürbey İleri uzun bir aranın ardından geri dönüyor. Yeni dizisi için karakter hazırlıklarını tamamlayan Gürbey İleri'nin hayranları ünlü oyuncuyu yorum yağmuruna tuttu.
Gazeteci Ömer Erbil'in senaryosunu yazdığı Şeytan Adası'nda Esir Türk: Polis Cemil'in başrol oyuncuları belli oldu. Nihal Ağırbaş Sarıkaya’nın yönettiği dizide Gürbey İleri ve Melisa Berberoğlu rol alacak.
GÜRBEY İLERİ EKRANLARA GERİ DÖNÜYOR
Şeytan Adası’nda Esir Türk: Polis Cemil dizisinin çekimleri başlıyor. Nihal Ağırbaş Sarıkaya’nın yönettiği dizinin senaryosunu gazeteci Ömer Erbil yazdı. Dizide Polis Cemil karakterine Gürbey İleri oynayacak. Yıllar sonra ekrana geri dönen Gürbey İleri'nin karakteri şimdiden merak konusu oldu.
Dizide; Melisa Berberoğlu, Abidin Yerebakan, Metin Keçeçi, Mehmet Çepiç, Kahraman Sivri, Erol Yavan, Cenan Çamyurdu, Önem Pişkin, Levent Sülün, Mehmet küçük Yılmaz, Serhat Yılmaz, Betigül Ceylan ve Hayati Akbaş rol alacak. Ünlü haber spikeri Deniz Bayramoğlu da dizide dönemin önde gelen bir basın mensubunu oynayacak.