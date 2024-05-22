Müjde Uzman, Kızılcık Şerbeti setinde astım krizi geçirdi

22 May 2024 09:01 - Güncelleme : 22 May 2024 09:21

Dün sosyal medya hesabından peş peşe videolar yayınlayan Müjde Uzman, yaşadığı olaylara tahammül edemediğini ve aldığı ilaçlara rağmen uyuyamadığını belirtmişti. Oyuncunun pazar günü sette astım krizi geçirdiği ortaya çıktı.

MÜJDE UZMAN ASTIM KRİZİ GEÇİRDİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Dün hastane odasından paylaşım yapan oyuncu Müjde Uzman'ın pazar günü sette astım krizi geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Uzman’ın pazar günü yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle sahnelerinin çekimi ve fragman yayını da gecikti. Kızılcık Şerbeti’nin dışında 13 Urgan adında bir de internet dizisi de Uzman'ın dizinin yapımcısı Faruk Turgut’la da 3 saat toplantı yaptığı öğrenildi. Toplantının konu başlığının yeni sezon olduğu ve yeni bölümler üzerine konuşulduğu belirtildi.