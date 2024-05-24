Müjde Uzman'ın yayınladığı videoyla dalga geçmişti! Yapımcıdan açıklama geldi: Gereği yapılacaktır

24 May 2024 12:26 - Güncelleme : 24 May 2024 12:28

Kızılcık Şerbeti dizisinin makyözü Esra Okumuş, setten bir paylaşım yaparak "Günlerdir video çekmiyorum çünkü tükenmişlik sendromuna yakalandım. Beni sizler tükettiniz." dediği bir video yayınladı. Sosyal medyada bu videoya gelen tepkiler üzerine Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman'dan cevap geldi.

KIZILCIK ŞERBETİ'NİN YAPIMCISINDAN AÇIKLAMA

Yaşanan olayın ardından dizinin yapımcısı Faruk Turgut yaptığı paylaşımda, "Oyuncumuz müjde uzmanın paylaşımı sonrası,Set makyözümüzün yaptığı paylaşım hoş olmamıştır .Gereği yapılacaktır." dedi.

Müjde Uzman ise yaptığı Okumuş'un videosu sonrası "Esra'cığımın dalga geçmek gibi bir durumu yok, kelimeler, hisler, yalnızca bana ait değiller. Günlerdir böyle hissettiğini benimle paylaşan yüzlerce kişinin mesajını okuyorum. Esra da hissedebilir. Paylaşabilir. Lütfen sakin olalım, sorun yok, iyilik güzellik,empati vs derken birbirimizi kırmayalım boşuna." demişti.



