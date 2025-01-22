Murat Boz kazancını nereye yatırdığını açıkladı! "Pasif gelirlerim" diyerek mal varlıklarını sıraladı

22 Ocak 2025 16:57 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 16:59

Şarkıcı Murat Boz, en çok nereye yatırım yaptığından bahsetti. Kazançlarıyla daha çok ev aldığını belirten Murat Boz, pasif gelirini de anlattı.

Bu sezon O Ses Türkiye​'de jüri üyesi olarak yer almayacak Murat Boz​, yeni sezonda konserlerine ağırlık verecek. Uzun yıllardır sektörde olan ve hatırı sayılır kazanç​ elde eden Murat Boz, kazancını nasıl değerlendirdiğini anlattı.

MURAT BOZ KAZANCINI NEREYE YATIRDIĞINI AÇIKLADI

Cebimdeki Dünya adlı programa katılan Murat Boz, yaptığı yatırımlardan bahsetti. Boz, “Benim babam işçi, annem öğretmen… Bundan 45 yıl önce bir ev almak daha kolaydı. Yıllar geçtikçe bu işler çok zorlaştı. Çok zorluk görmedim ama o dönem bana bir şeyler öğretti" dedi. Kazancını eve yatırdığını açıklayan şarkıcı, "Para kazanmak kolay bir şey değil. Kazandığımda da bunu bir şekilde tutmam gerekiyor. Bu benim genlerime işledi. Tüm meslekler için geçerli bir şey para her zaman gelmeyecek" dedi.

İlk evini 2008 senesinde aldığını belirten Murat Boz, "Geçen sene de oturduğum evi alma kararı aldım. Pasif bir gelir oluşturdum konserlerin dışında pasif gelirim var" dedi.

Şarkıcı devamında ise "Ben sadece Bitcoinciyim, herhangi bir altcoin'e yatırım yapmıyorum. Para dediğin şey nedir aslında TL nedir Euro nedir onu anlamaya başladıkça zaten otomatikman bitcoin'e yöneliyorsun" ifadelerini kullandı.