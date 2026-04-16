SON DAKİKA!
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Murat Boz: Stresli bir hayat yaşıyorum

Şarkıcı Murat Boz ilk kez özel hayatıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Popülerlikle ilgili konuşan Murat Boz, "Yoğun ve stresli bir hayat yaşıyorum. Ne kadar güllük gülistanlık gözükse de yönetmesi ve psikolojisi zor bir iş yapıyoruz" dedi

KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
16.04.2026
saat ikonu 12:13
|
GÜNCELLEME:
16.04.2026
saat ikonu 12:15

İltimas, Adını Bilen Yazsın, Özledim, Janti ve Harbi Güzel gibi şarkıların sahibi Murat Boz ilk kez popülerlikle ilgili konuştu. Murat Boz "Yoğun ve stresli bir hayat yaşıyorum" diyerek mesleğinin zorluklarından bahsetti.

HABERİN ÖZETİ

Murat Boz, popülerlikle ilgili ilk kez konuşarak mesleğinin yoğun ve stresli doğasından bahsetti ve Melek Mosso ile yeni düetini tanıttı.
Murat Boz, popülerlikle ilgili ilk kez konuşarak mesleğinin yoğun ve stresli olduğunu belirtti.
Murat Boz, Melek Mosso ile yeni şarkısı 'Kolay Değil' hakkında konuştu.
Boz, sağlığına dikkat ettiğini, yağlı ve şekerli yiyeceklerden uzak durduğunu, spor yaptığını ve düzenli sağlık kontrollerini aksatmadığını söyledi.
Murat Boz'un 7 Mart 1980 doğumlu olduğu ve ilk single'ını 2006'da çıkardığı bilgisi verildi.
MURAT BOZ VE MELEK MOSSO DÜETİ GELİYOR

Murat Boz, önceki gün bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Şarkıcı, Melek Mosso ile çıkardığı yeni şarkısı 'Kolay Değil' hakkında konuştu. Boz, "Bu şarkıyı yaparken Melek aklıma geldi. Onu aradım ve onunla birlikte bu parçayı söylemek istedim. O da sağ olsun beni kırmadı" dedi.

Murat Boz, mesleğinin zorluklarından ve günlük hayatından da bahsederek, "Ben yoğun ve stresli bir hayat yaşıyorum. Ne kadar güllük gülistanlık gözükse de yönetmesi ve psikolojisi zor bir iş yapıyoruz. Tabii ki işimizi severek yapıyoruz ve bundan para kazanıyoruz ama stresli bir mesleğimiz var" ifadelerini kullandı.

Boz, sağlığı hakkında ise, "Abur cubur yok. Yağlı yemiyorum. Şekerli yememeye çalışıyorum. 2-3 haftada bir kendimi şımartırım. Sağlık kontrollerimiz düzenli yapılıyor. Spor da devam ediyor. Kardiyo yaparım, sabahları bol su içerim. Yaklaşık her gün 30 dakika yürürüm. 46 yaşındayım. Ailemizde de kalp hastalığı genetik. Babam eskiden kalp spazmı geçirmişti. Amcamı da bir kalp ameliyatında kaybettik. Bende bir sorun yok ama kalbe de yüklenmemeye çalışıyorum" diye konuştu.

MURAT BOZ KAÇ YAŞINDA?

7 Mart 1980 doğumlu Türk şarkıcı ve oyuncudur. İlk ve orta öğrenimini doğduğu yer olan Karadeniz Ereğli, Zonguldak'ta tamamladıktan sonra İstanbul'a yerleşti. 1999'da İstanbul Bilgi Üniversitesini kazandı, bu okulu bitirdikten sonra İstanbul Teknik Üniversitesinde eğitimine devam etti. Boz, solo kariyerine 2006 yılında çıkardığı "Aşkı Bulamam Ben" single'ı ile adım attı. Bir sonraki yıl ilk stüdyo albümü Maximum'u satışa sundu ve çıkışını öven pek çok ödül kazandı.

