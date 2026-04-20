Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Murat Boz’dan Gülistan Doku mesajı

Gülistan Doku soruşturmasında her gün yeni bir detay ortaya çıkarken, 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi ve çok sayıda şüpheli emniyete götürüldü. Böylece soruşturmada tutuklu sayısı 8'e yükseldi. Murat Boz'un da Gülistan Doku mesajı dikkat çekti.

GİRİŞ:
20.04.2026
saat ikonu 16:19
|
GÜNCELLEME:
20.04.2026
saat ikonu 16:19

'de, 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi ile ilgili yürütülen soruşturma dosyası yeniden açılmıştı. Yeni detayların ortaya çıktığı Gülistan Doku olayıyla ilgili 'dan da paylaşım geldi.

HABERİN ÖZETİ

Murat Boz’dan Gülistan Doku mesajı

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in, arama çalışmaları sırasında bulunan kimliği belirsiz bir cesedin Gülistan Doku olup olmadığını bizzat teşhis ettiği ve ailesinin bu teşhis sırasında olay yerinde olmadığına dair yeni detaylar ortaya çıktı.
Ünlü şarkıcı Murat Boz, Gülistan Doku için bir paylaşım yaparak unutulmayacağını belirtti.
Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Şükrü Eroğlu, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in, Sarı Saltuk Viyadüğü yakınlarında bulunan kimliği belirsiz bir cesedin yanına giderek bizzat yüzüne bakıp 'Gülistan değil' dediğini aktardı.
Eroğlu, bulunan cesedin teşhisi sırasında Gülistan Doku'nun ailesinin olay yerinde olmadığını belirtti.
Gülistan Doku'nun ailesinin Valiliğe gelerek kayıp başvurusunda bulunduğunu ve Vali ile görüştüğünü bildirdi.
Vali Tuncay Sonel'in, Valilik girişindeki MOBESE kayıtlarının incelenmesini istediğini ve Gülistan'ın Zeynal ile görüştüğü ve minibüse bindiği anlara ait görüntülerin WhatsApp üzerinden kendisine gönderildiğini belirtti.
MURAT BOZ'DAN GÜLİSTAN DOKU MESAJI

Ünlü şarkıcı Murat Boz, Gülistan Doku ile ilgili paylaşımda bulundu. Boz, "Gülistan… Adın bir süredir bir kaybın değil, bir bekleyişin adı. Bir annenin, bir babanın her gün yeniden başlayan duası, bir evin hiç sönmeyen ışığı, bir ülkenin içinde taşıdığı ince bir sızı. Biz seni tanımadık belki ama içimizde bir yer seni biliyor. Eksik kalan her şeyden, yarım bırakılan her hayalden. Dileğim; hakikatin gecikmeden gelmesi, bir annenin yüreğine bir gün olsun su serpilmesi ve hiçbir genç kadının bir daha böyle bir karanlığa bırakılmaması. Gülistan Doku… Unutmadık. Unutmayacağız" dedi.

GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASINDA ÇARPICI İFADE

Eroğlu, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında çarpıcı beyanlarda bulundu. Eroğlu, Gülistan Doku’yu arama çalışmaları sırasında bulunan kimliği belirsiz bir cesedin, Gülistan Doku olup olmadığının teşhisini bizzat Vali Sonel’in yaptığını söyledi.

Eroğlu ifadesinde şöyle dedi:“Bir gün, sanırım arama çalışmaları sırasında, ceset bulunduğu yönünde ihbar gelmişti. Ben makamdaydım. Bu haber üzerine ekipçe, Vali Bey ile birlikte 4 araçla Sarı Saltuk Viyadüğü yakınına gittik. İhbarın nasıl ve kime geldiğini hatırlamıyorum. Olay yerine vardığımızda araçtan indikten sonra, Vali Bey önde olmak üzere yaklaşık 10 kişilik bir ekiple hızlı adımlarla cesedin bulunduğu yere indik. Cesedin yanında jandarmalar vardı. İl Jandarma Komutanı da oradaydı ve bizimle birlikte döndü. Emniyetten kimse var mıydı hatırlamıyorum

Vali Bey, cesedin yanına giderek bizzat yüzüne bakıp ‘Gülistan değil’ dedi. Ben bu sırada cesede çok yakın değildim, yanına kadar gitmedim ve yüzünü görmedim. Sonradan öğrendiğim kadarıyla bu ceset başka bir kayıp kadına aitmiş. Olay yerinde en fazla 10 dakika kalmışızdır. Olay yerinde savcı olup olmadığını da hatırlamıyorum. Gülistan’ın ailesi de orada yoktu. Daha sonra geldiğimiz arazi yolundan önce yürüyerek, ardından araçlara binip makama döndük. Arama çalışmaları, benim Tunceli’den ayrıldığım Haziran ayına kadar sürdü ancak zamanla ekipler azaldı.”

Bulunan cesedin Gülistan Doku’ya ait olup olmadığının teşhisi için ailesinin neden çağrılmadığı ise bilinmiyor. Şükrü Eroğlu ifadesinin devamında “Gülistan Doku’nun kaybolduğunu ne zaman ve nasıl öğrendiniz?” sorusuna ise şu cevabı verdi: “Gülistan Doku’nun 5 Ocak 2020 tarihinde kaybolduğunu biliyorum. Sanırım ertesi gün ailesi Valiliğe geldi. Gündüz mesai saatleriydi. Ablası Aygül Doku, amcası ve birkaç kişi daha vardı. Valimizin makamına gelerek Gülistan’ın kayıp olduğunu söylediler ve bulunması için Vali Bey’den randevu istediler. Özel Kalem Müdürü de kendilerini görüştürdü"

Doku ailesinin farklı zamanlarda da Vali Sonel ile görüşmek için valiliğe geldiğini aktaran Eroğlu, bu ziyaretlerden birinin ardından Vali Sonel’in kendisini çağırdığını ve “Valiliğimizin girişindeki MOBESE kayıtlarına bir bakın” dediğini anlattı. Gülistan’ın kafe önünde Zeynal ile görüştüğü ve minibüse bindiği ana ait görüntüleri Vali Sonel'e WhatsApp’tan gönderdiğini belirten Erdoğlu, bu görüntülerin ardından arama çalışmalarının başlatıldığını ifade etti.

